Toplamda 1 milyon 239 bin esnafa verilecek 5 milyar liralık hibe desteği için son hazırlıklar yapılıyor. Destekler Ocak ayı itibariyle başlayacak. İşte işyerlerine destekle ilgili soruların cevapları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği esnaf için hazırlanan hibe destek programında sona gelindi. Ödeme takvimi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte esnafa ödemeler de başlayacak. Bunun için Ocak ayı ile birlikte ödemelerin yapılabileceği belirtiliyor. Destek ödemeleri hibe şeklinde olurken hazırlıklar Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Konuyla ilgili tebliğin kısa sürede yayımlanması ve başvuruların alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında büyük memnuniyet duyan esnaf şimdi destekle ilgili detayların hazırlanmasını bekliyor. Özellikle basit usulde vergi mükellefi olan küçük işletmeler açısından bir can suyu olacak desteklerle ilgili soruların cevaplarını sizin için derledik...



KİMLER YARARLANACAK?

● Basit usulde vergi mükellefi küçük işletmeler.

● Tamirci, lokantacı, kadın ve erkek kuaförü, berber, terzi, pastaneci, pazarcı.

● Düğün salonu, yurt, kreş işletmecileri.

● Taksi, dolmuş, servis işletmecileri.



HANGİ DESTEKLER VAR?

● Büyükşehirlerde 750 TL kira desteği yapılırken, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği olacak. Ayrıca küçük esnafa ayda 1.000 TL para desteği sağlanacak.

ÖDEMELER NE KADAR SÜRECEK?

● Destekler 3 ay süreyle kesintisiz olarak yapılacak. Böylece büyükşehirlerde toplam 2.250 TL diğer şehirlerde ise 1.500 TL kira yardımı yapılacak. Esnafa yapılacak hibe desteğinin toplamı ise 3 bin lira olacak.

GERİ ÖDEME OLACAK MI?

● Ödemeler hibe şeklinde olacak. Dolayısıyla bir geri ödeme durumu olmayacak.

Esnafa devlet tarafından hibe edilecek.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

● Başvuruların tebliğ çıkar çıkmaz başlaması bekleniyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

● Esnaf Genel Müdürlüğü ödeme takvimini açıklayacak. Usullerle ilgili tebliğ çıkarılacak.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

● Salgından etkilenen 432 bin 567 esnaf, basit usulde vergi ödeyen 806 bin 871 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi destekten yararlanacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

● Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon lira hibe desteği ödenecek. Ayda 432 milyon liradan toplam 1 milyar 300 milyon lira kira desteği verilecek. Böylece toplam destek 5 milyar 18 milyon lirayı bulacak.



VERGİ İNDİRİMİ KAPSAMI BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler kapsamında vergi indirimlerinin süreleri de uzatılmış oldu. KDV indirimi kapsamında ağırlıklı olarak, lokantalar, yeme içme ile tamir bakım hizmeti veren sektörler yer alıyor. İndirime tabi iş yerleri şöyle:

İşyeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berber, kuaför, terzi, giyim eşyası ve ev tekstili onarım, tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaları onarım ve boyama hizmeti, kuru temizleme, çamaşırhane, halı ve kilim yıkama hizmetleri, bisiklet, motosiklet bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların bakım ve onarımı, çilingir hizmetleri, yolcu taşımacılığı işi, gazino, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerler.

(Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)