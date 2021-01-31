Kısıtlamalar sebebiyle işleri bozulan, işyerleri kapanan ya da cirosu düşen esnaf için 4 ayrı destek paketi devreye alındı. Bazılarında ödemeler başladı. İste esnafa getirilen destek paketlerinin detayları...

Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile işyerleri kapanan yüzbinlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak.

İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Ardından işyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımız da 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.

Üçüncü fazda ise Halkbank'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek kararı alındı.

Bu konuyla ilgili çalışmalar sürerken yakında başvurular alınmaya başlayacak.



■ YENİ DESTEKTEN KİMLER YARARLANACAK

● Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen lokanta restoran ve kafeler

● Şartları taşıyan işletme sayısı 200 bin



■ ŞARTLAR NE OLACAK?

● 2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olacak

● Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak

● İşletmeler Ticaret bakanlığı sitesinden sorgu yapacak



■ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

● Cirosu 2020 yılında yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak



■ KAÇ LİRA ÖDENECEK?

● Ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek yapılacak.

● Miktar 2 bin lira ile 40 bin lira arasında değişecek

● Hesap ne olursa olsun en az ödeme 2 bin lira olacak



ÖRNEK HESAP 1

2019 cirosu: 2 milyon lira 2020 cirosu: 800 bin lira Ciro kaybı: 1 milyon 200 bin lira Ödenecek destek: 1.2 milyon X % 3=36 bin lira 1

ÖRNEK HESAP 2

2019 cirosu: 80 bin lira 2020 cirosu: 40 bin lira Destek hesabı: 40 bin X % 3=1.200 lira Ödenecek destek: 2 bin lira



DESTEKLER PEŞ PEŞE GELDİ

■ Küçük esnafa para ve kira desteği başladı.

■ Pandemiden etkilenen kapalı esnafa mücbir sebep ilan edildi.

■ Vergi beyannameleri ve ödemeleri açılana kadar ertelendi.

■ Halkbank'tan kredi kullanan esnafın taksitleri 6 ay ertelendi.

■ Borcu olan esnafa sağlık hizmeti 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

■ Yeme içme sektörüne ciro kaybı desteği açıklandı.



