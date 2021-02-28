Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Ayrıca promosyon imkanı da bulunuyor

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.

Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.

İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor.

Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.

Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek. Bu tarihten önce emekli olanlar 2021 yılı için iki ikramiye birden alacaklar.

Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer Kurban bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. Kurban bayramından sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.



EN AZ MAAŞ 1.500 TL

Yeni emekliler için avantajlar sadece ikramiye ile sınırlı değil. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.

Bu miktardan daha az maaş ödenmiyor. 2020 yılında pandemi destekleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Ayrıca maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.



PROMOSYON ÖDENİYOR

3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.



NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor.

Bunun için üç ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor.

Üç hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor.



BİR AY SONRA MAAŞ

Emekli olabilmek için sigortalının kendisinin müracaat etmesi gerekiyor. Kurum re'sen emeklilik kararı vermiyor. Emeklilik için müracaat etmeden önce çalışılan kurumdan çıkış almak gerekiyor.

Müracaat ettiğiniz aydan sonraki ay başından itibaren maaş hakkı tanınıyor. Yani içinde bulunduğunuz ayın hangi günü müracaat ederseniz edin maaşınız bir sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor.

Eğer işlemler bitmişse hemen ödeniyor. Bitmemişse işlemler tamamlandığında biriken miktar toplu olarak ödeniyor.



BAŞVURU GEREKMİYOR

İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor.