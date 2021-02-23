Yasalarımız toplu ödeme yapana emeklilik imkanı vermiyor. Ancak borçlanma sistemi ile prim kazanmak ve emekliliği öne çekmek mümkün. Doktora dönemleri de borçlanılıyor

1994-1998 yılları arasında öğretmenlik yaptım. 2001 yılında 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışında 6 yıl doktora yaptım. 2007 yılından beri bir devlet üniversitesinde görev yapıyorum. Yurtdışında geçen süreyi borçlanır isem 55 yaşında emekli olabilir miyim?

Borçlanma süreleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenmiştir.

Burada 'd' bendinde "sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri" ibaresi yer alır. Buna göre doktora sürenizi borçlanabilirsiniz.

1994 yılını devlet memurluğu başlangıcı kabul edersek emeklilik şartlarınız 25 yıllık kesenek ödemek şartıyla ve 1994'deki işe giriş tarihinize göre 54 ya da 55 yaşında emekli olursunuz

PRİM KAZANMAK MÜMKÜN

Yukarıda bahsettiğimiz yasa maddesinde diğer borçlanılacak süreler de sıralanıyor. Bu vesileyle hatırlatmış olalım: a) Sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri c) Memurların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri g) Grev ve lokavtta geçen süreleri h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri j) Sigortalı olmaksızın, yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları şartıyla borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

TARİH GERİ GİDER

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

PRİM ÖDENMİYOR

Pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneği alan çalışanların primleri eksik yatıyor. Bu eksik primler biz çalışanların emeklilik gününü etkiler mi? Caner MUTA

Kısa çalışma ödeneği alırken ya da ücretsiz izindeyken emeklilik ile ilgili sigorta primleri yatırılmıyor. Sadece Genel Sağlık Sigortası primleri yatırılıyor. Bu dönemlerde iş sözleşmesi askıya alınıyor. Bu yüzden söylediğiniz gibi bu günler emeklilik için gerekli prim gün sayısına eklenmiyor.

Sonradan borçlanma imkanı da bulunmuyor.

İSTİFAYA TAZMİNAT HAKKI

2001 sigorta başlangıcım var ve şu anda prim gün sayısı 6000 gün, kendi isteğimle çıksam da tazminat alabilir miyim saygılarımla Ali CERAN

1475 sayılı eski iş kanununun 14. maddesi halen yürürlükte bulunuyor. Bu maddeye göre emeklilik için yaş dışındaki yıl ve prim şartlarını tamamlayanlar son çalıştıkları iş yerinde en az 1 yıllık kıdemleri varsa tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar. Bu durumda 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için tazminat şartı 15 yıl 3600 günü doldurmak olarak belirleniyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanların yaş dışındaki emeklilik şartları ise 7 bin gün veya 25 yıl 4500 gün olarak belirleniyor. Bu durumda siz 7 bin günü tamamladığınızda tazminatınızı alabilirsiniz.