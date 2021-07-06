Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı ödenecek

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını duyurdu, milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklanmış oldu. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu.

Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

MEMURLAR YÜZDE 5.45 ENFLASYON FARKI ALDI



HAZİRAN enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur maaşları da değişti. Buna göre memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı da alacaklar. Böylece en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye çıkmış olacak.

ENFLASYON rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emekli ile birlikte sosyal yardım alanların maaşları değişti. Memurlarda zam yüzde 3+5.45 şeklinde uygulanacak. Böylece memurlar yüzde 3 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı almıaş olacak. Toplam zam oranı da yüzde 8.45 olacak. En düşük memur maaşı aile yardımı hariç 4.330 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşı da 3.276 lira olacak. Memurların aldığı aile yardımları da artacak. Buna göre eş yardımı 409 TL, 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

KIRALARA EN FAZLA YÜZDE 14,55 ZAM YAPILABILECEK



TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

TÜFE'DE AYLIK YÜZDE 1,94, YILLIK 17,53 ARTIS OLDU



TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45 yükselirken, geçen ay fiyatı en çıok düşen ürün sarımsak oldu.