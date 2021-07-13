İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40’ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

1 Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken ilave istihdama da teşvikler devreye alındı. Geçtiğimiz gün bu köşede yeni işçi alanlara ödenecek 1.556 TL'lik vergi ve prim desteğinin detaylarını anlatmıştık.

Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik eleman ihtiyacını da artırdı. Dün açıklanan Mayıs ayı işsizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken oran da 13,2'ye geriledi.



ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.

Böylece işsiz sigortalıların yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR vasıtasıyla bir iş bulmaları da sağlanıyor.

İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Ancak geçerli asgari üret üzerinden de sınırları bulunuyor.

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkarılanlar için 10 aya kadar 2.862 lirayı bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek maaş da 2.862 lira olarak veriliyor.



BİR AY İÇİNDE BAŞVURUN

İşsizlik maaşı için İŞKUR'a doğrudan ya da internet yoluyla başvurmak gerekiyor. Ancak burada bir süre sınırı bulunuyor.

İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.

Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor.



RAPORLUYA YEMEK PARASI

● Hastalandığımızda rapor alıyoruz ve işe gitmiyoruz.

Bu sürelerde bize çalışırken ödenen yemek paraları verilmiyor. Verilmesi gerekmez mi? Yeşim KISA Haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde 22 gün haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek bedelleri hesaplanacaktır.

Yol ve yemek bedelleri fiili çalışma karşılığı ödenen ücretlerdendir. Bu itibarla, çalışılmayan yahut raporlu olunan günlerde işverenin yol ve yemek bedellerini ödememesi mümkündür.



İKİ İŞTE İKİ SİGORTA

● Aynı anda iki işte çalışıp sigortalı olabilir miyim? İkinci işte çalışmak yasak mı?

(İsmi saklı) İşe girerken yaptığınız sözleşmede başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işverenden izin alınmışsa başka bir işte de çalışmakta sakınca yok.

Ayrıca adınıza iki yerden de prim yatırılabilir. Hatta bu sizin için bir avantaj da olacaktır.

Gününüz değişmese de prime esas kazancınız yükselecek emekli maaşınıza olumlu katkı yapacaktır. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.



ENGELLİYE ERKEN EMEKLİLİK

● Engelli çalışanların erken emekli olduğunu duydum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Vedat KARA

Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var.

Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

Çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurup vergi indirimi için hastaneye sevkinizi isteyerek süreci başlatın.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 1.11.1998, 3502 günüm var. Askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? Mehmet AYDIN

● İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

● 02.06.1973 doğumluyum. 1.12.2004 yılından beri esnaf bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? Hasan IŞIK

● Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim gününü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde yine aynı tarihte 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.