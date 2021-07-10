Emeklilerin maaşları bu ay zamlı yatacak. Üstelik bayramdan önce hem ikramiye hem de zamlı olarak ödemeler gerçekleştirilecek. Maaşla birlikte emeklilere ödenen yüzde 4 oranındaki ek ödemelerde de artış olacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı açıklandı ve artış oranları da belli oldu. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 8.45 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayı ile birlikte yüzde 8.45 oranında zam yapılmış olacak. memur ve memur ve memur emeklileri de yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammına ilaveten 5.45 oranında enflasyon farkını hesaplarında görecekler. Emekliler her Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında enflasyona göre artış görürken kendilerine ödenen ek ödemelerde de zam oluyor. Ek ödemeler maaşı göre belirlendiği için maaşta yaşanan artış ek ödemeye de yansıyor. Söz konusu ek ödemeler sadece emeklilere değil vefat eden emeklinin maaşını alan dul ve yetimlere de ödeniyor.





LİMİT YÜKSELMİŞ OLDU

Ek ödemeler yukarıda söylediğimiz gibi maaşa göre hesaplanıyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i oranında oluyor. Bu ay ek ödemenin tutarı zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Yani maaşa gelen yüzde 8.45 oranındaki zam aynı anda ek ödemeyi de artırmış olacak. Bir örnek verirsek haziran ayında 2.000 lira maaşı olan bir emeklimiz için bankaya yüzde 4 oranındaki ek ödemeyle birlikte 3.120 TL ödeniyordu. Bu emeklimizin Temmuz maaşı 3000 liraya yüzde 8.45 oranındaki zam eklendiğinde 3.253 lira 50 kuruşa yükselecek. Bu emeklimize yüzde 4 ek ödemeyle birlikte 3.383,64 TL yatırılmış olacak. Böylece 120 liralık ek ödeme de yaklaşık yüzde 8,45 oranında artmış olacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Bu sınır bin 554 liraydı, bin 686 liraya çıkacak. Yani maaşı bin 686 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.