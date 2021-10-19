Ocak’ta milyonlarca emekli ve memurun maaşına zam gelecek. İlk 3 aylık enflasyon belli olurken beklentilere göre zam yüzde 8.46’yı buluyor. Bu durumda memura yüzde 5.46 fark göründü

Yaklaşık 13 milyon emekli ile 4 milyon memur Ocak ayında zamlı maaş alacak. Ocak ayında aynı zamanda tüm sosyal ödemeler ve diğer ödeneklerle birlikte asgari ücret de artmış olacak. Emekliler için zam oranını belirlemede en önemli parametreyi enflasyon oluşturuyor. Dolayısıyla Temmuz ile Ocak ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını memur ve memur emeklileri için de fark oranını belirleyecek. Şu ana kadar bu konuda birçok ipucu da belli oldu. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte zam döneminin ilk 3 aylık enflasyon oranı ortaya çıktı. Buna göre Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak hesaplandı. Bunun üzerine Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonları da eklendiğinde SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı şekillenmiş olacak.

TAHMİNLER NELER DİYOR?

Bu arada Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi önümüzdeki 3 aylık dönemi ve toplamda 6 aylık enflasyon oranı konusunda ipuçları da veriyor. Ekonomistlerin beklentilerine göre 2021 yılı enflasyonu tahmini yüzde 17.63 çıktı. Buradan yola çıkarak yaptığımız hesaba göre de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 8.46 olarak gerçekleşecek.

MEMURLAR NE YAPACAK?

Memurlar ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması biraz daha farklı yapılıyor. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmeye göre önümüzdeki yıl memurlar ve memur emeklileri yüzde 5+7 oranında zam alacak. buna göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5 olacak. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 3 zam ve 5.45 enflasyon farkı almışlardı. 6 aylık enflasyon yüzde 3'ün üzerinde gerçekleştiğinde yine fark ortaya çıkacak. Yüzde 8.46 oranındaki tahmin hesabına göre de memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 5 (toplu sözleşme) + 5.46 (enflasyon farkı) şeklinde gerçekleşecek.

KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Bu hesaba göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına gelecek yüzde 8.46'lık zam ile yeni rakamlar şöyle gerçekleşecek. En düşük esnaf emeklisi aylığı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 867 liradan 2 bin 25 liraya yükselirken; taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 764 liraya ulaşacak.

TAZMİNAT ALIRSINIZ

● Maaşımız SGK'ya asgari ücretten gösteriliyor ve bankaya asgari ücret yatırılıp kalan kısmı elden ödeniyor. Bizim tazminat alıp ayrılma hakkımız var mı?(ismi saklı)

Benim gizli kayıt dışılık dediğim bu durum maalesef yaşanıyor ve hem işçinin geleceği çalınıyor hem de devletten vergi ve prim kaçırılıyor. Bu şekilde ileride emekli maaşınız düşük olacağı gibi tazminatınız da asgari ücretten ödenecektir. Bu konuda denetimler sürüyor ve oran giderek azalıyor. Öncelikle ALO 170'e durumu bildirin. Bunun dışında haklı fesih imkanınız da bulunuyor. Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas no:2016/33964, Karar no:2021/507) yakın tarihli bir kararında, sigortası gerçek kazanç üzerinden yatırılmadığı için işten ayrılan işçiyi haklı buldu. Yargıtay kararında, "davacının (işçinin) tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı sebeple feshettiği anlaşılmış olup, davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı verir" denildi.