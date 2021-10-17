Asgari ücretin artmasıyla birlikte AGİ’den işsizlik maaşına kısa çalışmadan doğum borçlanmasına tüm rakamlar değişecek. İşte 2022 yılının asgari ücretine göre yeni ödemelerin hesabı

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret ile ilgili maraton yakında başlayacak. Asgari Ücret Komisyonu toplanarak yaklaşık 8 milyon işçinin alacağı maaşı belirlerken aslında 83 milyonu etkileyecek bir gösterge ücreti de ilan etmiş olacak. Çünkü asgari ücret işsizlik maaşından kısa çalışmaya, 65 yaş aylığından doğum borçlanmasına kadar birçok ödeme ve ücreti belirliyor.

NELERİ DEĞİŞTİRECEK

Dünkü yazımızda son 10 yıldaki asgari ücret artışlarını değerlendirmiş ve bugüne kadar enflasyonun 5-6 puan üzerinde artış yapıldığını anlatmıştık. Bu hesabımıza göre Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Asgari ücretin enflasyon formülüne göre yaptığımız tahmini hesapla brüt 4.364,50 TL'ye çıkması aslında birçok ödemeyi de değiştirecek. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artacak, İşsizlik maaşı AGİ, kısa çalışma ödeneği gibi tüm ödemeler aynı oranda yükselmiş olacak.

EVLİLİĞE GÖRE MAAŞ

Asgari ücret bekar bir işçi için belirlendiği için evlilik ve çocuk sayısı arttıkça Asgari Geçim İndirimi buna eklenerek miktar da değişiyor. Dolayısıyla bir işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ asgari ücrete ekleniyor ve bundan bekar bir işçinin aldığı AGİ çıkartılıyor. Bekar işçiler AGİ'yi asgari ücret ile birlikte alıyor. İşte yaptığımız hesaba göre yeni maaşlar şöyle olacak:

AGİ ÖDEMELERİ YÜKSELİYOR

Devlet çalışanlardan belli oranda gelir vergisi almıyor. Dahası alacağı vergiyi iade ediyor. Bunu da işverenler vasıtasıyla yapıyor. Devletin almaktan vazgeçtiği vergiyi işverenler çalışanlarına Asgari Geçim İndirimi (AGİ) adıyla ödüyor. Bu AGİ de evlilik ve çocuk durumuna göre değişiyor. Bekar bir asgari ücretlinin AGİ'si maaşının içinde yer alıyor. Diğer farklar buna ekleniyor. İşte enflasyon formülüne göre yaptığımız hesaplamayla 2022 yılında uygulanmasını tahmin ettiğimiz AGİ miktarları:

ASGARİ ÜCRETE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanların eğer son 3 yılda 600 gün primleri varsa ve son 120 gününü aynı işyerinde geçirmişse işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Dolasıyla en düşük işsizlik maaşı asgari üretin yüzde 40'ı olurken en yükseği de yüzde 80'i oluyor. İşte enflasyon formülüne göre yaptığımız hesaplamayla 2022 yılında uygulanmasını tahmin ettiğimiz işsizlik maaşı miktarları: