Endişeye gerek yok farklar yatacak

Memur ve emeklilere yapılan zamlar dışında ek artışlar için yasanın çıkması gerekiyor. Tasarı Meclis’te oylanacak. Eğer maaş gününe yetişmezse farklar yasa çıkınca yatacak

Ocak ayı ile birlikte açıklanan enflasyon oranlarından sonra emekliler ve memurların artışları da belirlendi.

Buna göre 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranını memur ve memur emeklilerinin de farkını belirledi. Yüzde 25,47 oranındaki 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay maaşlarında yüzde 25.47 enflasyon artışını görecek. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lular için en düşük maaş 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartıldı. Buna göre de 1.500 TL en düşük maaş alan emekliler yüzde 66 artışla 2.500 TL maaşa ulaşmış olacak. Ancak bu ikinci bölüm tasarının yasalaşmasıyla olacak.



YÜZDE KAÇ ALACAKLAR?

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 22.47 oranında enflasyon farkı aldılar.

Böylece kümülatif olarak 27.90 oranında zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine ayrıca toplu sözleşme zamlarının 2.5 puan artırılmasıyla da bir ilave artış erilydi. Bu da yasa ile gerçekleşecek. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yasalaşması planlanan memur maaşlarına yüzde 2.5 ilave zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarım kaldı. Görüşmeler sırasında toplantı yeter sayısı bulunamadı. Kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta devam edilirken, bugün yapılacak memur, ayın 17'sinde başlayacak emekli maaş ödemelerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

Yasa teklifine göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 2.5 oranındaki ilave zam, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenleme de Ocak ayı ödeme döneminden geçerli olacak. Bu nedenle bir kayıp olmayacak.

Ancak ek zamlar ile oluşan farklar daha sonra yatırılacak.

Bugün memurlar için maaşlar yüzde 27.9 zamlı (yüzde 5 Ocak zammı ve enflasyon farkı) olarak hesaplara yatırılacak. Ayrıca 14 günlük zam farkları da ödenecek. Kanunun çıkmasının ardından yüzde 2.5 ilave zam maaşlara yansıtılacak ve bununla oluşan fark hesaplara yatırılacak.

Böylece memur maaşlarına Ocak ayında yapılan toplam zam yüzde 30.95'e ulaşacak.



EMEKLİLER NE YAPACAK?

SSK emeklilerinin aylıkları 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur'luların emekli aylıkları da 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur'lular aylıklarını yüzde 25.47 zamlı olarak alacak. Yüzde 25.47 artış sonrası emekli aylığı 2 bin 500 liranın altında kalanlara, maaş alma günlerinde normal aylıkları ödenecek.

İlave farklar ise kanun çıktıktan sonra verilecek.

Emeklilere taban aylığı 2 bin 500 liraya çıkaran düzenleme maaşlara yetişmese de Ocak ayı itibariyle uygulanacağı için sadece ödeme zamanı farklı olacak. Yüzde 25.47 zam sonrası maaşları 2 bin 500 liranın altında kalanlara yasanın çıkmasının ardından fark ödemesi yapılacak. Örneğin; maaşı ek ödeme dahil bin 500 lira olan emekliye maaş alma gününde yüzde 25.47 zamlı maaşı olan bin 882 lira 5 kuruş yatırılacak.

2 bin 500 lira düzenlemesi yürürlüğe girince de 617,95 lira ilave ödeme yapılacak. Böylece emeklinin Ocak kazancı 2 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.

Memur emeklileri maaşlarını bu ayın başında zam yansıtılmadan aldı. Zam farkları ay içerisinde ödenecek. Yüzde 27.9 zam ile oluşan farkın ve yüzde 2.5 ilave artış ile oluşan farkın yasa çıktıktan sonra birlikte ödenmesi bekleniyor.



HİSSE ORANI ÖNEMLİ

ÖLEN eşinden veya anne babasından maaş alanlar için de zamlar geçerli olacak. Ölen sigortalı eğer memur ise yüzde 30.95 SSK ve Bağ-Kur'lu ise yüzde 25.47 oranındaki artışlar yansıtılacak. Buradaki 2.500 TL sınırı ise hisse oranına göre belirlenecek. En yüksek hisse yüzde 75 olduğu için dul yetim maaşlarında taban maaş 1.875 lira olacak. Yüzde 50 hisse oranında ise 1250 TL en düşük ücret olacak. Yüzde 25'lik yetim maaşında taban ücret ise 625 TL olarak belirlenecek. Yapılan oransal artışlar bu rakamların altında kalırsa yasa çıktıktan sonra maaş bu rakamlara tamamlanacak.



MAAŞLAR AGİ'SİZ OLACAK

ÇOK sorulduğu için bir kez daha yazmak istiyorum. Bu sene asgari ücret vergisiz olarak hesaplanıyor. Yani asgari ücretin brütünden sadece primler çıkartılıp net 4253 lira işçilere ödenecek. Böylece gelir ve damga verisi ödenmeyecek. Toplamda 676 TL'lik vergi kesintisinden vazgeçilecek. Bir vergi iadesi olan AGİ vergi alınmadığı için de otomatik olarak ortadan kalkmış oldu. Asgari ücretten daha fazla maaş alanlar için ise maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım yine vergiden muaf olacak. AGİ asgari ücretten hesaplandığı için onlar için de iade yani AGİ ortadan kalkmış olacak. bu çalışanlar açısından da 538 liralık bir vergi avantajı oluşacak. Brüt maaştan anlaşanlar açısından bu maaşlara yansıyacak, net maaştan anlaşanlar açısından ise işverene destek olacak. işveren isterse bunu aile yardımı gibi bir başka adla işçisine verebilecek.