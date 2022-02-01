Vergisiz maaş bugün hesapta

Milyonlarca çalışan için vergi istisnası ile hesaplanan maaşlar bugünden itibaren hesaplara yatacak, asgari ücretliler 676 lirayı bulan vergiden istisna sayılacak. Diğer çalışanlar ise 638 lira daha az vergi ödeyecek

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki tarihi zamdan sonra vergilerin de kaldırılmasıyla ilk uygulamalar bugün başlıyor.

Ocak maaşını bu günden itibaren alacak olan çalışanlar vergi ödememiş olacak. Asgari ücretliler 676 liralık gider ve damga vergisinin tamamını ödemezken daha yüksek maaş alanlar açısından bakıldığında ise 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak. Bu konuda akıllara takılan sorulardan bazılarının cevapları şöyle:

1- Kimler vergi ödemeyecek?

Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Böylece asgari ücretle çalışan bir işçinin 676 lirayı bulan bir vergi avantajı ortaya çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3.952 liraya düşecekti.





2- Asgari ücretten fazla maaş alanlarda vergi istisnası nasıl uygulanacak?

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Bu çalışanlar için de en az 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek. Kalan bölüm için gelir ve damga vergisi hesaplanacak.

4- Asgari Geçim İndirimi uygulanacak mı?

Asgari Geçim İndirimi aslında bir vergi iadesi olarak uygulanıyordu.

Yani devlet alacağı gelir vergisinin bir kısmını çalışanın eş ve medeni durumuna göre geri iade ediyordu. Burada 2022 yılı için en yüksek AGİ üç çocuklu eşi çalışmayan birisi için 638 lira olacaktı. Bu durumda bunun tamamı iade edilecekti. Ancak asgari ücretten vergiler kaldırıldı. Dolayısıyla ortada bir vergi olmadığı için iadesi de olmayacak. Yani AGİ kaldırılmış oldu. Yüksek maaş alanlar açısından da aynı şey geçerli. Maaş ne olursa olsun AGİ asgari ücretten hesaplandığı için vergi kalktığından onlar da AGİ almayacak. Şimdi bakıldığında aslında AGİ kalkmış olsa da maaşların tamamında üç çocuklu ve eşi çalışmayan yani en yüksek AGİ miktarınca vergiden vazgeçilmiş durumda.

5-Emekli çalışanların maaşı nasıl hesaplanacak?

Emekli olarak çalışanlar da istisnadan yararlanacak.

Ancak prim kesintilerinde uygulanan oranlar değişecek.

Emekli olduktan sonra asgari ücretle çalışan birinin hesabı şöyle yapılacak:



EVDE BAKIMDA GELİR KRİTERİ ARTTI

Yeni yılla birlikte sosyal yardım alanların maaşları da arttı. 65 yaş aylığı bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı bin 298 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi de bin 649 TL'ye çıktı.

Evde yakınına bakanlar için uygulanan gelir kriteri de yükselmiş oldu. Buna göre eve giren kişi başı geliri 2.835 liradan az olanlar bu haktan yararlanabilecek. Buna göre evdeki kişi sayısına göre yeni gelir kriterleri şöyle oldu:

ŞARTLAR NELER?

■ En az yüzde 50 rapor ve bakıma muhtaç olmalı ■ Hastaya bakanın akrabası olmalı ■ Gelir kriterine uyulmalı.