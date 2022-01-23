700 bin işçiye ikramiye

Kamu sektöründe çalışan işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu. İlk ödeme 28 Ocak’ta. En düşük ikramiye ise brüt 8.673 lira olacak

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek.

TEMMUZ'DA BELİRLENECEK

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.

26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu yıl 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir avantaj ortaya çıkacak.

Bu durumda asgari ücretli işçiye bu yıl 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak. Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.

EMEKLİNİN ZAMMI TAMAM

MİLYONLARCA emekli ve memur için enflasyon artışının dışında getirilen ilave artış için yapılan yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece enflasyon artışı olarak yüzde 25.47 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban maaş 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Söz konusu artışlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı için emeklilerin ve memurların bir hak kaybı olmayacak. İlave artışlardan kaynaklanan ödemeler emeklilerin ve memurların maaş hesabına aktarılacak. Memur emeklileri ise ay başında maaş aldıkları için onların ocak zamlarının tamamı hesaplarına ödenecek.