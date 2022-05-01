Emekliye taban maaş hesabı

Memurlar ve emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar da enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuçlara göre yaptığımız hesap ile 6 aylık enflasyon yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34.62 zam alırken, memur emeklilerinin artışı yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 34.12 olacak.

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraya çıkarılan en düşük aylıkları da artacak. Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

EN DÜŞÜK AYLIK KAÇ TL

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.

Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor.

Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Dul yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor.

Yani taban maaş 4000 lira ise yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan bir eş için tamamlanacak rakam 2.000 TL olarak belirleniyor.

MEMURLARA EK ARTIŞ

Memurlar ve memur emeklilerine ek zam ise Ocak ayında toplu sözleşme oranının artırılması şeklinde uygulanmıştı. Yüzde 5 olan artış yüzde 7.5'a çıkartılmıştı. Temmuz'da da benzer bir formül gündeme gelebilir. Ayrıca seyyanen zam formülü de masada duruyor.

Memurlara yapılan artışlardan memur emeklileri de benzer şekilde yararlanıyor. Çalışma Bakanı Bilgin enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmaları olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'ın bunları kapsamlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.