Emekliye 5 aylık zam 35.64

Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre beş aylık enflasyon ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşmeye başlarken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkı kesinleşti. Temmuz zammının yüzde 40’a yakın olacağı ortaya çıktı

Milyonlarca emekli ve memurun merak la beklediği enflasyon rakamları belli olmaya devam ediyor. Açıklanan oranlarla birlikte Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci artışıyla ilgili de ipuçları oluşuyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Böylece Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bu arada Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON ARTIŞI

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor.

Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti. Şimdi 1 aylık (Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Merkez Bankası'nın 2.97'lik Haziran tahminine göre ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67 olacak.

Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak.

MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR FARK ALACAK

Mayıs enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ- Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor.

Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mayıs enflasyonuna göre 5 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Mayıs ayı enflasyonuna baktığımızda 5 aylık oran yüzde 35,64 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14 oldu. İlk 5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +28,14 yani yüzde 35,14 olarak gerçekleşti.

Bu rakama Haziran enflasyonu da eklenecek. Merkez Bankası'nın anket tahminine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacak.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 35,64'lük 5 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 688 lira 20 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 8.927 lira 24 kuruşa çıkacak. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 5 aylık enflasyona göre 4 bin 289 liradan 5 bin 796 lira 15 kuruşa, 6 aylık enflasyon tahminine göre ise 5 bin 969 liraya çıkacak.

Bağ-Kur esnafta 5 aylık enflasyona göre 2 bin 948 liradan 3 bin 998 lira 67 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 4 bin 117 lira 48 kuruşa çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 5 aylık enflasyona göre 3 bin 292 liradan 4 bin 465 lira 27 kuruşa 65 aylık tahmine göre ise 4 bin 597 lira 94 kuruşa çıkacak. 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Burada ek zam öncesi rakam 2.041 TL idi. Bu durumda 5 aylık artışa göre bu rakam da 2.2 bin 768 lira 42 kuruşa 6 aylık tahmine göre ise 2bin 850 lira 67 kuruşa çıkacak.

Bu rakam Ocak ayında olduğu gibi seyyanen artış ile yeni belirlenen taban maaşa yükseltilecek. Taban maaşların 3500 -4000 lira arasında bir rakama yükseltilmesi bekleniyor.

EK ARTIŞ KİMLERE YAPILACAK

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2.850 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak. Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılırsa bu kez zam oranları Yüzde 41,67 olarak güncellenecek. Bu artışlar için 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra bir değerlendirme yapılacak.