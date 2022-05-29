Milyonlara ek gösterge zammı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği ek göstergede sona yaklaşıldı. Bu ayın sonunda Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme özellikle emekli maaşlarını ve ikramiyeleri artıracak

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı.

Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı.

Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek. Ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yükselecek.

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı. Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı.

Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek.

NELER DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memursen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Memursen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağan üstü çalışma yapıyor.

Yapılan çalışmalarda ; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

GELİRLER ARTACAK

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor. Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor. Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.