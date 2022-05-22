Askere gidene iş güvencesi

Askere giden çalışanların döndüklerinde aynı işyerinde işe başlama hakları var. Başlatmayan işveren 3 maaş ödüyor

Türkiye'de her erkek vatan borcu askerliği zorunlu olarak yerine getiriyor. Askere giden gençlerin bir bölümü çalışma hayatına başlamış olduklarından bu görev iş hayatını da yakından ilgilendiriyor. İş yasamız askere giden gençler için önemli hükümler içeriyor. 31'inci maddede, "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler, bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe, o andaki şartlarla işe almak zorundadır" diyor. İşveren bunu yapmaz ise yine aynı maddede işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemesi gerektiği de yazılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus askerlik bitiminden sonra 2 ay içinde başvurmak. Bu başvuruyu noter kanalıyla ve yazılı yapmakta fayda var. Böylece ileride problem çıkarsa elde delil olacaktır.

KIDEM ALMA HAKKINA SAHİP

Askere gidecek çalışan zamanı gelince istifa ederek kıdem tazminatını alma hakkına sahip. Burada tazminatı hak edecek kıdem aranıyor. Yani kişinin en az 1 yıl o işyerinde çalışmış olması gerekiyor. Daha az çalışan bir işçi askerlik dönüşü aynı işyerinde başlayarak kıdemine devam edebiliyor. Askere giderken ayrılmak mecburiyeti de yok. Zaten birçok firma da yetişmiş elemanını kaybetmek istemiyor. Bu durumda sözleşme askıya alınıyor ve askerlik dönüşü devam ediyor. Bu durumda tazminat ödenmiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENİYOR

Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyorlar. Askere hemen giderlerse işsizlik maaşını dönünce alabilirler. Hemen gitmezlerse gittikleri tarihte maaş kesilir ve kalanını dönünce alırlar. Bunun için İŞKUR'a başvurmaları gerekiyor. Bu yüzden askerden dönünce bir ay içinde başvuru gerekiyor.

EMEKLİLİK HESABINDA ETKİLİ

Askerlik süresi ileride emeklilik hesabında da etkili oluyor. Askere sigorta olmadan önce gidenler borçlanma ile emekli olacakları yaşı 2 yıla kadar geri çekebiliyorlar. Yani askerlik yapılan süreler borçlanılıyor. İşe başlangıç tarihi bu süre kadar geri gidiyor ve hesap buna göre yapılıyor. Sigortadan sonra yapılan askerlik ise borçlanıldığında eksik primi tamamlamaya yarıyor.

HAK KAYBI YAŞANMIYOR

● İstifa ederse de tazminat alır. ● Askerlik dönüşü işsizlik maaşı alabilirler. ● Eski işyerinde tekrar çalışma hakkı bulunur. ● Askerliği kadar prim kazanır. ● Askerliği kadar sigortasını geri çekip, erken emekli olur.