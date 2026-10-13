FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026







KOÇ

Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın.



BOĞA

Birlikte yürüttüğünüz ortak girişimlerin iyi bir yapılanma sağlaması için gerekli tüm verilere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygın bir şekilde sunuyorsunuz. Mantığınız güçlü.



İKİZLER

Bugün görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün sizden sorumluluk almanızı bekleyen kişiler olacaktır.



YENGEÇ

Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler, aslında başarılarınızı bilerek göz ardı ediyorlar.



ASLAN

Bazı konuları kendinize saklama gereği duyacaksınız. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın.



BAŞAK

Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.



TERAZİ

Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.



AKREP

Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.



YAY

Bugün sizin için enerjinizin ve yaratıcılığınızın artacağı bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz. Aktiviteler gündemde olacak.



OĞLAK

Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğiniz zaman istediğiniz sistemi kuracaksınız.



KOVA

Olumlu günlerinizden birinde olmanız size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken acele etmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.



BALIK

İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Bir takım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak.