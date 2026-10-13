Asgari ücrete enflasyon ayarı

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte hem emekli maaş artışları hem de asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Enflasyon oranları ile yapılan hesaplar zamlar için de ipucu veriyor Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında olması beklenirken memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış bekleniyor. Böylece memurlar ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı da alacak. Memurlara yapılacak artış sosyal ödemleri ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Bu arada emekli ve memurların dışında milyonlarca işçide gözünü Aralık ayına çevirdi. Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücretin kaç lira olacağı da merak ediliyor. Asgari ücret emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmiyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor.

YENİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak. Bu arada Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu oran uygulandığında ise brüt asgari ücret 38.559 TL'yi çıkacak. OVP'deki enflasyon tahminine göre artış ile net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak.

ERKEN BAŞVUR, KAZANÇLI ÇIK

Yeni yılla birlikte asgari ücretin artacak olması borçlanma miktarlarını da yükseltecek. Doğum, askerlik, yurtdışı gibi borçlanma yapacaklar, ya da Bağ- Kur primleri için ihya gerçekleştirecek esnaf için avantajlı döneme girmiş bulunuyoruz. Ödenecek miktar asgari ücret artışı oranında yükselecek. Böylece yıl sonuna kadar borçlanma başvurusu yapanlar yüzde 25-30 oranında daha az ödemiş olacaklar. Borçlanma yapacaklar ya da ihya imkanı olan Bağ-Kurlular emeklilik için gün satın almak için e-Devlet'ten başvuru yapabilirler. Başvuru bu yıl bitmeden yapılırsa yeni düzenleme ve asgari ücret artışından etkilenmezler. Mevcut rakamlardan faydalanabilmek için sadece başvuru yapmanız yeterli sayılacak. Hemen ödeme yapılmıyor. Başvurunuz değerlendiriliyor. 1 ay kadar sonra size bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de 2 ay süre veriliyor. Dolayısıyla başvurudan sonra yaklaşık 3 ay kadar süreniz oluyor. Hemen ödeme yapılmıyor.