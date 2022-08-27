Promosyon artıyor, şartlara dikkat

Emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlar giderek yükseliyor. Ancak bankalar yüksek paralar karşılığında zor şartlar öne sürüyor. Sözleşmeyi imzalarken dikkat!

2017'de başlayan ve 5. yılını dolduran emekliye promosyon uygulaması bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla bir yarışa dönüştü.

Özel bankalar artan emekli maaşlarıyla büyüyen pastadan pay almak için kampanya üstüne kampanya yapıyor. Bu kampanyalarla emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından almalarını sağlamak istiyor. Ancak bunu yaparken de çok fazla şart öne sürüyor.



KAMU YARIŞTA YOK

Bu noktada özel bankaların promosyon yarışına kamu bankaları henüz katılmadı. Bakıldığında emekli maaşlarının önemli bir kısmını kamu bankaları ödüyor. Zaten özel bankaların arzusu da bu emeklileri kendilerine çekebilmek.

Hakim konumdaki kamu bankaları henüz yarışın içine girmiş değiller.



HAZIRLIK YAPILIYOR

Ancak Ankara'dan gelen haberlere bakılırsa kamu bankaları da bir süredir promosyonu artırma çalışması yapıyor.

Bu konuda emeklilerden gelen talepler ve özel bankalara gitme eğilimleri kamu bankalarını da bu rekabetin içine çekecek gibi görünüyor. Öğrendiğimize göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da promosyonların artırılması yönünde kamu bankalarına bir talimat ulaştı.

Önümüzdeki günlerde yeni dönem için kamu bankalarından promosyon artışı ile ilgili açıklama gelebilir.



MUTLAKA OKUYUN

Kamuda hazırlıklar sürerken özel bankaların kampanyalarının cazibesi emeklileri o bankalara çekiyor. Ancak sözleşmelere baktığınızda 'yeni emekli getirme', 'kredi ve kart kullanma', 'otomatik fatura talimatı verme' gibi onlarca şart olduğunu görüyoruz.

Oysa promosyon almanın tek şartı 3 yıl süreyle maaşını o banka şubelerinden alma sözü vermekle sınırlı. Bunun dışında şart koşulamıyor. Ancak 10 bin liraya kadar çıkan ödemelerin karşılığında istekler sıralanıyor. O yüzden emeklilerin promosyon sözleşmeleri yaparken mutlaka çok ince ayrıntısına kadar okumaları, ve banka görevlilerine her detayı sormaları gerekiyor.



BORÇ BİTMEDEN ÇIKMAK ZOR

Özel bankalardan sözleşme imzalayıp daha sonra çıkmak isteyen emeklilerin ise önü kesiliyor. Çünkü bankanın ürünlerinden kullanan, kredi alan emekliler bu borçlar bitmeden banka değiştiremiyor. Bu yüzden emeklilerin karar vermeden önce iyi düşünmeleri gerekiyor.

MEMURLARA YENİ RAKAM

Emeklilerin promosyonlarıyla ilgili gelişmelerin yanında kamu çalışanları için de yeni sözleşmeler devreye giriyor. Kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları eski sözleşmeleri tazminat ödeyerek iptal edip yeni rakamla anlaşma yapmak için bankalarla görüşmelere başladı. Kurumlar 2019 yılında yapılan ve bu günkü rakamlarla çok küçük kalan promosyonları artırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO

Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda teknik çalışmayı tamamlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdi sendikalarla görüşüp mutabakat arayacak. Sendikalarla yapılacak müzakereler sonrasında tasarıya son şekli verilerek yasalaşması için TBMM gündemine gelecek. Sözleşmeliler özellikle il değiştirme ve eş durumundan tayin gibi hakların verilmesini bekliyor.

ÖNCE YENİ ASIR DUYURDU TORBA YASA AÇIKLANDI

Geçtiğimiz cumartesi bu köşede ilk kez duyurduğumuz torba yasa hazırlığı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati bizim yazdığımız gibi bir torba yasa hazırlığı içinde olduklarını ve Ekim ayında Meclis'e geleceğini açıkladı. Torba yasanın ekonomi ağırlıklı olacağını yazmıştık. İçinde başta kamu çalışanları olmak üzere toplumun birçok kesimini ilgilendiren konular yer alacak. Ayrıca KYK borçlarının silinmesi yönündeki düzenleme de bu torba yasaya girecek. Yine dar gelirlilerin icralık borçlarının silineceği düzenlemenin de bu torba yasa ile yasalaşması ve uygulamanın başlaması bekleniyor.