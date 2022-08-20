Torba dolusu çözüm geliyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa ile ilgili hazırlıklar başladı. Yasanın Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor.



Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basıldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonlara nefes aldıracak düzenlemeler gelecek. Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı TBMM'nin açılacağı Ekim ayında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor.



TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme, eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları, yine bu aşamada kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şoför kadrosundaki personelin kadro konusu ile belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor. Bunun dışında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler de değerlendiriliyor. Özellikle milletvekillerinin sahada aldıkları talepler ve vatandaşın çözüm beklediği konular tek tek üzerinde çalışılarak değerlendiriliyor. Bunlar arasında SGK ile ilgili borçlanma ve tescil konularının yer aldığı da belirtiliyor.

KULLANILMAYAN İZİNLER YANMAZ

- 3 yıldır izinlerimi tam kullanmadım. İstifa etmek istiyorum. Tazminat alamayacağımı biliyorum. İzin günlerimin parasını alabilir miyim? Fuat Tarık



İş kanununa göre iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yani tazminat verilip verilmeyeceğine bakılmaksızın işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığı dönem içinde kullanmadığı izinlerin toplamı kadar izin parası ödenmesi gerekir. Siz de ayrılırken kullanmadığınız izinlerinizin parasını son maaşınız üzerinden alırsınız.

İHBAR HAKKINI KIDEM BELİRLİYOR

- Özel bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatımı ödemedi. İhbar tazminatı alma hakkım var mı? (İsmi saklı)



İhbar tazminatı İş Kanununun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. İş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir.

Bu nedenle eski işveren size önceden bildirim yapmadan çıkış verdiyse ihbar tazminatını ödemesi gerekir.