Emekli maaşı ücret ile artıyor

● Askerlik borçlanması kıdem tazminatını etkiler mi? Askerlik borçlanması ile emekli maaşım artar mı? Ahmet ATALAY

Askerlik borçlanmasının tazminat ile bir ilgisi yok.

Kıdem tazminatı sizin işten çıkış şeklinize göre son brüt ücretiniz üzerinden hesaplanıyor.

Askerlik borçlanması ise emeklilik için gerekli prim gününüzü artırması açısından etkili. Ancak askerlik tek başına emekli maaşını etkilemez. O yüzden yüksek miktarlarla borçlanmaya gerek yok. Emekli maaşı ilk alınan ücretle son alınan ücrete kadar tüm kazançlarla hesaplanıyor.

Emekli maaşını sizin prime esas kazancınız belirliyor.

Bunun yüksek olması gerekir.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇIN

● 1996'da otelde çalıştım.

Ancak SGK giriş kaydı yok.

Bunu nasıl çözebilirim?

Ahmet GÜDÜL

Eğer 1996 yılında bir sigorta girişiniz otel tarafından yapılmış ancak primleriniz yatırılmamışsa hizmet tespit davası açarak tescili sağlayabilirsiniz. Ancak hiç kaydınız yoksa burada hak düşürücü süre 5 yıl. O yüzden bu süre de geçmiş durumda.

AZ PRİME YAŞTAN EMEKLİLİK

● e-devletten emekliliğime baktığımda sistemde iki seçenek görünüyor. Biri 25 yıl 4500 gün süreli, diğeri 7000 gün 58 yaş. İkisi arasındaki fark nedir? 25 yıl olanı seçersem emekli maaşım daha mı düşük olur? Ayrıca çocuk için 16 hafta izin kullandım. Ne kadar borçlanabilirim?

Selma AKTAŞ

Sistemdeki iki seçenekten birisi kısmi yaştan emeklilik, diğeri ise tam emeklilik. Kısmi emeklilikte 8 Eylül 1999 öncesi için şartlar 15 yıl 3650 gün iken sonrasında sigortalı olanlar için 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor. Emekli maaşı sizin tüm kazançlarınıza göre belirleniyor. Bu yüzden kısmi emeklilik ya da tam emeklilik seçiminde yine kazançlarınız belirleyici olacak. Ancak yüksek kazancınız varsa 4500 gün prime göre 7 bin gün prim daha yüksek emekli maaşı getirecektir.

Doğum borçlanmaları her çocuk için 2 yıla kadar yapılıyor ve 720 gün kazanılıyor. Ancak bu süre zarfında çalışmamış yani priminizin yatırılmamış olması lazım.

ÇOCUKLAR PRİM KAZANDIRIR

● Eşim 1974 doğumlu olup 01.01.1998 işe giriş tarihi var. Eşimin şu an 3800 iş günü var ve çalışırken 2 çocuk dünyaya geldi. 2 çocuğun 4 yıl borçlanması yapılarak prim gün sayısı yükseltilebilir mi?

Taner SÖZEN

Evet her çocuk için 720 günden 1440 gün kazanma şansınız var. Ancak çalışırken dönemler değil işten ayrı kaldığı dönemler için borçlanma yapabilir. Emeklilik için eşinizin 5975 güne ihtiyacı var. Yaş şartı 54. Eğer 3600 günle emekli olmak isterse hiç borçlanma yapmadan 58 yaşını bekleyip emekli olabilir.

18 YAŞA DİKKAT EDİN

● 1978 doğumluyum, 1994 sigorta girişim, 8.600 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Sevil ÜNAL

16 yaşındaki sigorta staj değilse geçerli sayılıyor. Ancak 20 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor.

20 yıl dolmuş. Priminiz de tamam. 1994 girişi staj ya da çıraklık değilse işe girdiğiniz gün ve aya göre 50 ya da 51 yaşında emekli olursunuz.

EYT KAPSAMI ÖNEMLİ

● 02.08.1972 doğumluyum. 06.10.1997 SSK girişliyim. 8200 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? EYT beni etkiler mi?

Bülent KOÇER

Emekli olabilmeniz için 25 yıl 57 yaş ve 5900 gün gerekiyor.

5 aylık askerlik borçlanması ile işe giriş tarihinizi geriye çeker ve 1 yıl kazanarak 56 yaşında emekli olursunuz. Verdiğiniz bilgilere göre EYT kapsamındasınız.

Yasal düzenlemeye göre emeklilik hakkı elde edersiniz.