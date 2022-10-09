Memura-emekliye yeni zam

Milyonlarca memur ve emekli için Ocak ayında yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Enflasyon artışlarının yanında ek zam beklentisi de arttı

Ocak ayı yaklaştıkça memurların ve emeklilerin alacakları zam oranları da merak edilmeye başlandı. Bu arada enflasyon rakamları açıklandıkça aslında zamlarla ilgili fikirler de oluşuyor. Bu arada yıl sonu enflasyon tahminlerine bakarak da bazı hesaplamalar yapmak mümkün. Enflasyon artışının dışında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de konuşulmaya başlandı.

KİM NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Buna göre Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa SSK ev Bağ-Kur emeklileri o oranda artış alacak. Ancak son iki dönemdir taban maaşlara da zam geliyor. Ocak'ta 1.500 TL olan taban maaş önce 2.500 TL'ye Temmuz ayında ise 3.500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi taban maaşların yeniden belirlenmesi gündemde. Hatta bu noktada asgari ücrete yakın bir rakam da konuşuluyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artış alıyor. Buna göre 2023 toplu sözleşme artışları yüzde 8+6 olarak belirlendi. Bu durumda Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranında toplu sözleşme artışı alacaklar. Buna ilaveten oluşacak 6 aylık enflasyona göre de fark alacaklar. Aynen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 8'lik toplu sözleşme oranının artırılması gündemde. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmede enflasyon farkına ilave bir iyileştirme talebini ilettiklerini açıklamıştı.

TAHMİNLER NE DİYOR

Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

ORANLARA GÖRE HESAPLAR

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7.05

BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91

İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83

ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22.15

ÖDEME NASIL OLUR

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

MEMUR: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

SOSYAL ÖDEMELER: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK

EMEKLİLER ve memurlar ile birlikte işçiler de yeni yılda zamlı maaş alacak. Buna göre Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu 2023 yılında uygulanacak yeni maaşları belirleyecek. Temmuz'da yapılan ara zam ile birlikte asgari ücret net 5. 500 TL olarak uygulanıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da asgari ücret belirlenirken enflasyon en önemli ölçü olacak. Genellikle asgari ücretler enflasyon oranlarının üzerinde tespit ediliyor. Yıl sonunda ortalama yüzde 65-70 civarı bir enflasyon beklentisinden yola çıkarsak ve 10 puanlık bir artış yapılırsa bu kez net asgari ücretin 9.900 TL'ye çıkması mümkün olacak. Hesap yıllık olarak yapılırsa bu kez uygulama 4.253 TL'lik Ocak ayındaki asgari ücrete göre yapılacak ve net rakam 7.500 lira civarında olacak. Tabii kesin rakam Aralık ayında toplanacak komisyon tarafından belirlenecek.