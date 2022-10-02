18 yaş altı sigortaya EYT yolu

Milyonlarca vatandaş iş hayatına 18 yaşının altında başlıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta geçerli mi, bu primler EYT kapsamında mı, nasıl hesaplanıyor, staj ve çıraklıkta 18 yaş altı sayılacak mı? İşte cevapları...

Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasını bekliyor. Bu konuda teknik çalışma tamamlanırken şimdi müzakerelerin bitirilip yasa aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada birçok kişinin kafasına takılan sorulardan birisi de 18 yaş altında yapılan sigortalar ve ödenen primler.

HESAPLAMADA ÜÇ ŞART

Özellikle staj ve çıraklık sigortalarının sayılması noktasında çalışma başlatılması bu konudaki merakları da artırdı. Bu noktada mevzuatımıza baktığımızda 18 yaş altında yapılan sigortalarda farklı uygulamalar görüyoruz. Öncelikle yaşı kaç olursa olsun çalıştırılan herkese sigorta yapma zorunluluğu bulunuyor. Dolasıyla zamanında 18 yaş altında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarından primleri ödenim fiili hizmeti de olan gençlerin bu çalışmaları boşa gitmiyor. Yani 18 yaş altında yapılan sigorta geçerli ve ilk tarih işe başlangıç tarihi sayılıyor, primler de emeklilik hesaplamasında kullanılıyor. Burada 18 yaşın önemli olduğu bir kriter ise yıl şartı.

18 yaş altında yapılan sigorta geçerli ve primler de hesaplamaya dahil ediliyor ancak emeklilik tarihi hesaplanırken üç şarta bakılıyor. Prim, yaş ve yıl. Burada yıl şartına bakılırken 18 yaş önem kazanıyor. Kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl şartı 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren hesaplanmaya başlanıyor. Örneğin 16 yaşında iken 1996 yılında işe başlayan bir erkek sigortalı için 25 yıl şartı 18 yaşının dolduğu 1998 yılından itibaren hesaplanıyor ve 2021 yerine 2023'de doluyor.

STAJ VE ÇIRAKLIKTA DURUM

STAJ ve çıraklıkta yapılan sigortalar bilindiği gibi mevcut durumda emeklilik hesaplamalarında kullanılmıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Eğer bu çalışma sonunda staj ve çıraklık sigortaları başlangıç sayılırsa çoğu 18 yaş altı olduğu için aynı yıl kuralının 18 yaşından başlaması burada da uygulanacak.

AYNI KAPSAMDALAR

BURADA bir diğer soru ise 18 yaş altında sigorta başlangıcı EYT'li olarak kabul edilir mi? Baktığınız zaman emeklilik hesaplamalarında 18 yaş altı başlangıç olarak sayılıp primler hesaplandığına göre 18 yaş altında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar da EYT kapsamına girmiş oluyorlar.