Prim ve yıl emekli eder

Sizden gelen sorular çoğunlukla emeklilik ile ilgili. Son günlerde konuşulan EYT konusu da çok merak ediliyor. Hemen herkes EYT’li olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte sizden gelen soruların cevapları...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen de çalışıyorum. Ancak EYT kapsamında olup olmadığımı bilmiyorum. Bunun için belli kriterler var mı? Betül KASAP

- Sizin de söylediğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve prim yatırmış herkes Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diye tarif ettiğimiz gruba giriyor. Yani 1999'da çıkartılan yasa ile yaş şartı ile karşılaşmışlar. Ancak düzenlemeden herkesin yararlanması söz konusu olmayacak.

Bunun için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu şartları 4 ana gruba ayırabiliriz.

1-PRİM YATIRMAK GEREKİYOR:

SSK'lılar açısından en az 5000 gün gerekiyor. Yasa ile de işe giriş tarihine göre 5.000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı getirildi. Bağ-Kur'lulara baktığımızda kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9.000 gün ödenmesi isteniyor. Burada iki kurum arasındaki prim farkının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Ama onun sonucu henüz çıkmadı. Şu anki durumda prim şartları böyle oluşuyor.

2-YILIN TAMAMLANMASI LAZIM:

Sigortalılar için emeklilikte ikinci şart ise işe girdikleri tarihten itibaren belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu süre SSK'da kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl olarak belirlenmiş.

Bağ-Kur'da da yine 20 ve 25 yıl şartları bulunuyor. Bu sürede çalışma şartı yok. Sürenin geçmesi gerekiyor. EYT açısından kadınlar için süre 8 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı.

Erkekler için ise son tarih 8 Eylül 2024 olacak.

3- İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ:

EYT kapsamında emekli olabilmek için başta da söylediğimiz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olmak ve prim yatırarak çalışmak gerekiyor. Bu noktada staj ve çıraklık sigortası ile başlayanlar açısından bu sürelerin sayılmaması söz konusu. Yatırılan primler sağlık primleri olarak kabul edildiği için başlangıç da sayılmıyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda bir çalışma yaptırdıklarını açıklamıştı. Tabi bu çalışmanın sonucunu da beklemek lazım. Ancak mevcut durumda staj ve çıraklık başlangıç olarak sayılmıyor.

4- YAŞ ŞARTI VAR MI?:

8 Eylül 1999 öncesi yasada herhangi bir yaş şartı bulunmuyordu ve sonra yaş şartı geldiği için EYT sorunu ortaya çıktı.

Ancak EYT çalışmaları sırasında belli bir yaş sınırı konularak emeklilik hakkı verilmesi de tartışılan ve masaya gelen formüller arasındaydı. Şu anda bu konuda bir netlik bulunmuyor.

Yasa çıktığında son durum da ortaya çıkmış olacak.

PRİMİNİZ YETMİYOR

31.12.1971 doğum tarihim. İşe giriş tarihim ise 12. 04. 2008. Sadece 41 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik için ne yapmalıyım? Mine KARA

- Maalesef çok geç sigortalı olmuşsunuz ve çok az prim ödemişsiniz. 41 gün prim ile emekli olmanız mümkün değil.

En az 7000 gün yani 20 yıla yakın çalışmanız lazım. Buna imkan yok ise isteğe bağlı sigorta ile 5400 günden de emekli olabilirsiniz. Ya da Bireysel Emeklilik Sistemi ile 10 yıl 56 yaş şartı ile emeklilik hakkı kazanırsınız. Bunlardan birisini tercih etmenizi tavsiye ederim.

BORÇLANMADA KURAL VAR

21 Nisan 1973 doğumluyum.

1 Aralık 1992 SGK girişliyim. Aralık 2015'de doğum borçlanması yaptım.

21 Nisan 2022'de emeklilik müracaatı yaptım fakat ret geldi. Bağ-Kur'lu iken doğum borçlanması yaptığım söylendi. Dava açsam kazanır mıyım? Zehra ERDOĞAN

- Doğum borçlanması yaptığınız dönemlerde priminizin yatırılmaması gerekiyor. Bir haksızlık olduğunu düşünüyorsanız tabi ki dava açabilirsiniz. Ama dosyanızı bir hukukçuya göstererek ilerlerseniz daha iyi olur.

EYT KAPSAMINDASINIZ

24 .03.1974 doğumluyum, 19 Eylül 1997 sigorta girişim var. 7789 prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? EYT'den yararlanabiliyor muyum?

Serdar ALP

- Şu anki yasaya göre 57 yaşında emekli olursunuz. Yıl ve prim şartı tamamlanmış.

Bu anlamda bakıldığında EYT kapsamına giriyorsunuz.

Yasanın getireceği şartlara göre emeklilik hakkı kazanırsınız.

SİGORTA GİRİŞİ ŞART

- 04.01.1983 doğumluyum, 8600 günüm var.

1996'dan 2000 yılına kadar çalıştım. Fakat sigorta girişim olmamış. 2000 yılında Bağ-Kurlu oldum.

EYT'den yararlanabilir miyim? Ahmet ÖNOL

Eğer sigorta girişiniz yoksa işe giriş tarihiniz 2000 olarak tescil edilir. Bu durumda EYT yasasının kapsamı dışında kalırsınız.