Milyonlar bu dosyaları bekliyor

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak.

Önünde hemen çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Üstelik bu çalışmalar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücretten maaş zamlarına kadar dosyalar üç ayda bitecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Seçimlerden önce çalışma hayatında başlayan çok önemli düzenlemeler bu dönemde de devam edecek. Yeni Bakan Işıkhan'ı bekleyen çok sayıda dosya bulunuyor. Bu yüzden Bakan Işkhan'ın mesaiye hemen başlaması gerekiyor. İşte yeni Bakan Işıkhan'ın önündeki önemli dosyalar...

ASGARİ ÜCRET: Bu ay 2023 yılının ikinci yarısı için yeni bir asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Komisyonu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı davet ediyor. Bu toplantıya da başkanlık yapıyor. Komisyona 5 işçi temsilcisi 5 işveren temsilcisi ve 5 kişi de bakanlık temsilcisi olarak katılıyor.

Toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak. Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak. Belirlenecek yeni asgari ücret Temmuz ayından geçerli olmak üzere uygulanacak ve Ocak ayına kadar kullanılacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın önündeki dosyalardan birisi de emekli ve memurların zamları olacak. Emekliler için maaş artış maratonu Haziran ayı ile birlikte başlayacak. Burada Meclis'ten çıkartılacak düzenlemeler de olacak.

Özellikle seyyanen artışlar, taban maaş zamları ve refah payı artışları için düzenleme gerekiyor. Haziran ile birlikte 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için seyyanen bir artış gündeme gelecek.

Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası , 15 bin -20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek.

Bir başka gelişme de

memurlar ve memur emeklileri için gündeme gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılacağını açıklarken emekli memurlarında benzer artışlardan yararlanacağını söylemişti. Bu da memurlarla birlikte memur emeklileri için de bir kademeli seyyanen artışı gündeme getirebilir. Haziran ayındaki üçüncü gelişme ise ikramiyeler için yaşanacak.

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesinde yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 1.100 TL'den 2 bin liraya çıkartılmıştı.

Şimdi yeniden bir artış yapılması da gündemde. Burada 2.500 TL ile 3.000 TL arası bir yeni ikramiye getirilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinden Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonuna kadar başvuran tüm EYT'liler de yararlanacak. Temmuz ayı ile birlikte EYT'li emeklilerle birlikte 16 milyon emekli için enflasyon artışları ve refah payı gündeme gelecek.

Refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 30'u geçmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE: Seçimlerden önce duyurulan ek gösterge artışı ile ilgili düzenleme de Bakan Işıkhan'ı bekleyen dosyalar arasında. 1. Dereceye yükselen memurların otomatik olarak 3600 ek göstergeye kavuşması ile ilgili düzenleme de Meclis'e gönderilecek.

TAŞERON KADRO BEKLİYOR: Bakan Işıkhan ayrıca taşeronların kadroya geçmeleriyle ilgili çalışmayı da devam ettirecek. Yine seçimlerden önce başlatılan bu çalışmaya göre kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni bir hak verilmesi gündeme geleceak.

BAĞKUR PRİM DÜZENLEMESİ: Yine seçimlerden önce gündeme gelen Bağ-Kur primlerinin 7.200 güne indirilmesi düzenlemesi de Bakan Işıkhan'ın önündeki dosyalardan birisi. Böylece Bağ-Kurlular 9 bin gün yerine 7.200 gün ile emeklilik hakkına kavuşacak. 1800 günlük bu indirim Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik getirecek.

TOPLU SÖZLEŞME: Bakan Işıkhan'ı bekleyen bir başka dosya ise Ağustos ayında açılacak. Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve 3 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Kamu işvereni olarak bu toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı vedat Işıkhan başkanlık edecek. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede zam oranları ile mali ve sosyal haklar belirlenecek.

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