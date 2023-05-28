EYT’liye hem zam hem ikramiye

meklilik için başvuran yaklaşık 1.8 milyon EYT'linin büyük kısmının işlemleri tamamlandı. Kalanlar da birkaç hafta için de tamamlanmış olacak.Emeklilik için başvuran EYT'liler işlemleri bittiğinde geçen süredeki tüm ödemeleri toplu olarak alabiliyor.Böylece parasal anlamda bir hak kaybı yaşamıyorlar. Örneğin Mart ayında başvuran bir EYT'liye Nisan ayından itibaren biriken tüm ödemeler toplu olarak yapılıyor. Emekli aylıkları başvurulan aydan sonraki ay başından itibaren hesaplanmaya başlıyor.EYT'liler açısından aylık dışında bir başka ödeme ise bayram ikramiyeleri oldu. Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenirken Haziran ayında da Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek. Emekliler buikramiyeleri alırken başvuru tarihine göre bazı EYT'liler her iki ödemeyi bazıları ise sadece Kurban bayramı ikramiyesini alabilecekler. 31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olanlar, işlemleri tamamlanır tamamlanmaz geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.Yani bayram ikramiyesini kaçırmış olmayacaklar. Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar.Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Bu arada EYT'liler bir yandan maaşlarını alırken bir yandan da diğer emekliler gibi Temmuz'daki enflasyon artışı ve refah payından da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'lilerin aylıkları Temmuz ayında diğer emekliler gibi artıştan faydalanacak. Yani Temmuz'da yapılacak 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı artışı Haziran sonuna kadar başvurusunu tamamlamış tüm EYT'lilerin maaşlarına direkt yansımış olacak.Bu tarihten itibaren başvurusunu yapanlar, yani Temmuz ve sonrasında başvurup Ağustos ve sonrasındamaaşı hesaplananlar açısından da zam konusunda bir kayıp olmayacak. Onların aylık hesaplamalarına da Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan enflasyon ve yapılan artışlar katılacak.Bu arada başvurusunu yapmış ancak henüz aylığı bağlanmamış EYT'liler açısından bir avans alma imkanı da bulunuyor. SGK'nın 2018 yılında çıkardığı bir genelgeye göre başvurusunun üzerinden 90 gün geçmesine rağmen henüz aylığı bağlanmayan emeklilere üç asgari ücret tutarında avans ödeniyor. Yani 3 Mart'ta başvuran bir EYT'linin 3 Haziran itibariyle henüz maaşı bağlanmamışsa SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak 25.500 TL (üç asgari ücret) tutarındaki avansını alabilir. Bu alınan avans daha sonraki maaşlarından taksitler halinde ve faizsiz olarak kesiliyor.