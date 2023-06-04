İşçiye çift hane maaş

Haziran ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gelirini artıracak yeni ücretin çift hane olması bekleniyor. Peki yeni asgari ücret kaç lira olacak. İşte hesaplar...

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevrildi. Yemin töreninin ardından yaz aylarında çalışacak olan Meclis çok önemli yasaları çıkartacak. Emekliler, memurlar, taşeronlar, anneler için gelir artırıcı düzenlemeler peş peşe gelecek. Bu arada çalışanlar da Haziran ayında belirlenecek ikinci asgari ücreti beklemeye başladı. Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bu toplantıya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlık ediyor.

Komisyonun diğer üyeleri ise işçileri temsilen Türk-İş, işvereni temsilen de TİSK oluyor.

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

ENFLASYON ETKİLİ OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor.

Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor. Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi Temmuz ayının üçünde belli olacak.

Ancak Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi bazı ipuçları verdi. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.22 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor.

Ayrıca emekliler ve memurlar için bir refah payı eklenmesi de söz konusu. Beklentiler yüzde 3035 aralığında bir Temmuz zam oranının ortaya çıkması yönünde.

NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 25, yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Yüzde 25 bir artış yapılması halinde net asgari ücret 10 bin 633 liraya yükselecek.

Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak.

Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

Yüzde 20 artarsa 10.280 TL

Yüzde 25 artarsa 10.633 TL

Yüzde 30 artarsa 11.058 TL

Yüzde 35 artarsa 11.483 TL

Yüzde 40 artarsa 11.908TL

İKİ YILDA YÜZDE 200 ARTTI

Asgari ücret artışları bu güne kadar hep enflasyon oranlarının üzerinde oldu. 2021 yılında yüzde 21.5 oranında artışla 2.825 liraya çıkan net asgari ücret bu yıl Ocak ayı için 8.506 liraya yükseltildi.

Bakıldığında son 2 yıllık artışın yüzde 200'u bulduğu görülüyor.

Ocak ayında yapılan artış oranı ise yüzde 54.7 olmuştu.

Bu ay yapılacak artış ile birlikte yıllık artışın yine yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl da iki artış yüzde 100'ü bulmuştu.

İŞSİZE DE YENİ ÖDEME

Belirlenecek yeni brüt asgari ücret asgari ücretlilerin maaşlarının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatına, hastalandığında aldığı rapor parasına, doğum yaptığında yararlandığı iş göremezlik ödeneğine de yansıyacak.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar da yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.

İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere verdiği para da asgari ücret artışıyla yükselecek ödemeler arasında olacak. Sosyal yardımlardan yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselirken; sigorta, GSS primleri, borçlanma tutarları da artacak.