22 bin lira maaş formülü yakında Meclis’e geliyor

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili yasal düzenleme yakında Meclis gündemine gelecek. Yapılan çalışmaya göre üç ayrı formül bulunuyor. Taban maaş artıktan sonra diğer ücretlerde de değişiklikler olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce müjdesini verdiği taban maaş artışlarıyla ilgili yasal çalışma devam ediyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi beklenen Ekonomi ağırlıklı torba yasanın içinde bu düzenlemenin de olması bekleniyor. Torba yasada ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaş artışı, refah payı, 7.500 TL ve üzeri maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak kademeli artış gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor. Ayrıca fahiş kiralarla ilgili düzenleme, 3600 ek gösterge ve taşeron kadrosu gibi konular da Meclis'e gelecek.

ARTIŞ NASIL OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili üç ayrı formül masada bulunuyor. Toplu sözleşme gereği Temmuz 2023 için kamu personeline ve emekli memurlara belirlenen yüzde 6'lık zamma ilaveten enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak hesaplandı.

Buna Haziran enflasyonu da eklenecek. Ayrıca refah payı da buna ilave ediliyor. Ancak en düşük memur maaşının 22 bin lira olması da karar bağlanacak. Burada da üç ayrı formül gündeme geldi. Şu anda aile yardımıyla birlikte en düşük memur maaşı 11.848 TL olarak uygulanıyor. Üzerinde çalışılan üç formül ise şöyle belirlendi: Birinci formüle göre 11.848 TL maaşa yüzde 90'a yakın artış yapılarak 22 bin liraya tamamlanabilir. Böylece tek bir oransal artışla taban maaş yükseltilir.

TABAN AYLIĞI ARTIRIMI

İkinci formüle göre ise Taban aylığın artırılması söz konusu olacak. Örneğin 5000 TL olarak yapılacak bir seyyanen artış ve bunun üzerine eklenecek yüzde 55 oransal artış ile maaş 22 bin liraya tamamlanabilir. Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11.848 TL7lik taban maaşa 10.000 TL seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 TL olacaktır. Söz konusu formüllerden birisi uygulandığında en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkmış olacak. Taban maaşın üzerinde ücreti olanlarda ise yine kademeli bir artış söz konusu olacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Benzer artışların aynı oranlarda emekli memurlara da yansıtılması söz konusu olacak. Böylece emekli memurlarda hem toplu sözleşme hem enflasyon farkı hem de refah payı artışı alacak.

KOMİSYON TOPLANIYOR

MİLYONLARCA çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için de çalışmalar başladı. 13 Haziran Salı günü Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı açıklandı. Komisyonda 5 adet işçi temsilcisi 5 adet işveren temsilcisi bulunacak. İşçileri Türk-İŞ temsil ederken işverenleri TİSK temsil edecek. Komisyonda ayrıca hükümetten 5 üye de olacak. Komisyonda özellikle 5 aylık enflasyon rakamı ile 6 aylık öngörüler, geçim endeksleri ve işveren maliyetleri değerlendirilerek yeni bir rakama karar verilecek. Şu anda 8.506 TL olan net asgari ücretin çift haneye çıkması bekleniyor. Açıklanacak yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.