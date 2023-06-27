Milyonlara müjde yasası

AK Partinin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak.

Seçimlerin ardından TBMM hızla yasama faaliyetlerine başladı. Bayram tatilinin ardından Meclis'e peş peşe önemli ve milyonları ilgilendiren düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz. Öncelikli olarak gelecek ilk torba yasa Temmuz'un ilk haftasında yasalaşacak. Bu ilk torba özellikle emeklilerin ve memurların ek maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler içerecek. Memur taban maaşının 22 bin liraya çıkartılması, memurlara ve emeklilere refah payının verilmesi, 7.500 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı gibi konular yasalaşarak Temmuz aylık ödeme gününe yetişmiş olacak.

Daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa ise bu düzenlemenin ardından gündeme gelecek. Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun da bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz. Bu torba yasada yine birçok sosyal ödemeye kaynak oluşturacak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da yer alacak. İkinci torbada yer alacak önemli konulardan birisi de ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturularak erken emeklilik hakkı elde etmesiyle ilgili olacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte bu sistem de devreye girmiş olacak.

KADEMELİ YAŞ İNDİRİMİ

Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Bu arada SSK ile Bağ- Kur primlerinin eşitlenmesi de erken emeklilik imkanı getirecek. Aile Koruma Kalkanı paketi ile gündeme gelecek olan sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda ise anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

PRİMLER DEVLETTEN

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Sadece emeklilik değil sosyal güvence ile birlikte sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler. Aynı anda yürütülecek olan Bağ-Kur SSK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek.

ÇOCUĞA GÖRE YAŞ ŞARTI

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Ev kadınlarına uygulanacak yıpranma çalışan anneler için de geçerli olacak. Çalışan annelere de çocuk sayısına göre prim eklemesi yapılacak.