Torbadan zam çıkacak

Meclis'e gelecek ilk torba yasa emekli ve memurlara yapılacak ek zamlarla ilgili olacak. Memura 22 bin lira, emeklilere refah payı ve taban maaş artışları ve taban maaş üstüne yapılacak kademeli artışlar yasal düzenlemelerle belirlenecek.



Milyonlarca çalışan, emekli ve memurlar Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. Bu ay bayramdan önce yılın ikinci yarısı için uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Meclis'e gelecek ilk yasal düzenleme ise memurların taban maaşı ile emeklilere yapılacak ek artışlar ile ilgili olacak.



ÖNCE ASGARİ ÜCRET

2022 yılında olduğu gibi bu yılda ikinci 6 ay için yeni asgari ücret belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı 19 haziran pazartesi yapılacak. Bayramdan önce kararın açıklanması bekleniyor. Masadaki pazarlıklara göre işveren tarafı teşvik ve desteklerin artmasını isterken, işçi tarafı da yüksek bir artış oranı talep ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre ilk etapta 6 aylık enflasyon dikkate alınacak.

Bu noktada yüzde 20 oranında bir artış olacak. Buna göre de net asgari ücret 10.250 TL civarına çıkacak. Buna 10 puanlık bir refah payı eklenerek yüzde 30 oranında bir artışa ulaşılabileceği de gelen haberler arasında. Bu durumda ise asgari ücretin net miktarı 11.058 lirayı bulacak.



MEMURA 22 BİN LİRA

Meclis'e gelecek ilk yasada yer alacak maddelerden birisi en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması olacak. Bu noktada artış için üç formül üzerinde duruluyor. Şu anda en düşük memur maaşı aile yardımı ile birlikte 11.848 lira olarak ödeniyor. İlk formüle göre bu rakama yüzde 90 oranında yapılacak bir artışla 22 bin liraya tamamlanması mümkün olacak. İkinci formülde ise 5000 TL'lik bir seyyanen artışa ilaveten yüzde 55-56 oranında bir artışla 22 bin lira rakamına ulaşılacak.

Üçüncü formül ise 11.848 liranın seyyanen artış ile 22 bin liraya tamamlanması.

Bu artışlardan biri seçilerek yasa ile belirlenecek. Memurlar için yapılacak tüm artışlar emekli memurlar için de uygulanacak. Taban maaş 22 bin lira olduktan sonra diğer maaşlarda buna göre kademeli olarak artacak.



TABAN MAAŞ ÜSTÜNE EK ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise taban maaş üstünde yani 7.500 TL'den yukarıda maaş alanlara bir ilave zam yapılacağı duyurulmuştu.

Bu artışlar maaş miktarına göre kademeli olarak düşünülüyor. 7.500-10.000 TL, 10.000-15.000 TL 15.000-20.000

TL ve 20.000 TL üstü olmak üzere aylık miktarına göre yüzde 30 ile yüzde 45 arısında zam yapılması formülü masada.

Ancak burada başka bir yöntem de uygulanabilir. Bu artışın da yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor.



TÜM EMEKLİLERE REFAH PAYI

Yasada yer alacak maddelerden birisi de refah payı ile ilgili olacak. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Son dönemde bu artışlara ilaveten refah payı da veriliyor. Örneğin Ocak ayında 6 ayılık enflasyon yüzde 15 çıkmış Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 puan da refah payı eklediklerini açıklamıştı. Önceki dönemlerde de yüzde 5 olan toplu sözleşme artışı yüzde 7.5 olarak belirlenmişti. Bu yılda bir refah payı eklenmesi söz konusu. Beklentiler 10-15 puanlık artış olacağı yönünde.

Bu artışında yasa ile yapılması gerekiyor. 6 aylık enflasyon belirlendikten sonra refah payı artışı ile ilgili düzenleme de Meclis'ten çıkacak.



EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Meclis'e gelecek tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lileri de etkileyecek. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapan tüm EYT'lilerin maaşlarına bu zamlar aynen uygulanacak.

İkramiyelerini de alacaklar.

Ancak Temmuz ve sonrasında başvuru yapan EYT'lilerin maaşları hesaplanırken yapılan artışlar hesaba katılacak.



EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL

Yine yasal düzenlemenin içinde olması beklenen bir başka konu da taban maaş artışı.

Bu konu henüz netlik kazanmasa da konuşulanlar arasında.

Şu anda 7.500 TL olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkartılması söz konusu olacak. bu durumda kök maaşları bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen bir artış da yapılmış olacak.

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