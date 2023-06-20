Haziran ayı kazanç getirir

Asgari ücret bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ara zam ile artacak. Bu hafta açıklanması beklenen asgari ücrete yüzde 30 civarında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret net 11 bin lirayı geçmiş olacak.Asgari ücret işçilere verilen en düşük rakamı göstermesinin dışında bir gösterge rakamı olarak işsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir kriterine, borçlanmalardan prim ödemelerine kadar her türlü rakamı da değiştiriyor.Bütün bu ödemeler ve borçlanmalar yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ay belirlenecek yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra geçerli olacak ve bütün hesaplar yenilenecek.Böylece yapılacak yüzde 30 civarındaki artış tüm ödemeleri de aynı oranda artırmış olacak.Bunun için Haziran ayı çok önem kazanıyor.Doğum ya da askerlik gibi borçlanma yapacak olanlar eğer bu ay başvurmaz ve Temmuz ayını beklerse asgari ücrete gelecek artış oranında fazla para ödeyecekler. Bu yüzden Haziran sonuna kadar borçlanma için başvuru yapmak gerekiyor.Haziran sonuna kadar yapılacak başvurular sonunda borçlanma miktarları şu anki zamsız asgari ücretten hesaplanacak. Başvuru sırasında para ödemek de gerekmiyor. Haziran sonuna kadar başvuru yapıldığında 1 ay içinde ödeme emri geliyor ve ödeme içinde 1 ay kadar süre veriliyor. Dolayısıyla Haziran ayında başvuran birisi Eylüle kadar zaman kazanacak. Bu tarih geldiğinde ödeme yapamaz ise başvuru iptal olacak.Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlananlar eğer primleri eksik ise bu ay sonuna kadar başvuru yapabilirler. Bu başvuru ile zamdan etkilenmeden daha az masraf ile borçlanmalarını gerçekleştirir ve yüzde 30 civarında para ceplerinde kalır.Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle hesaplanıyor.1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor.Şimdi borçlanma yapan, her gün için en az 106,75 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira 56 kuruş. Tavandan ödemek isteyenler ise bunun 7.5 katı kadar ödemek durumunda. 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılırsa en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 57 bin 646 lira ödeniyor.Asgari ücret yüzde 20 artarsa en düşük borçlanma tutarı günlük 128,10, aylık 3 bin 843, 18 aylık 69 bin 175, 2 yıllık 92 bin 233 liraya yükselecek.Bir aylık borçlanmada yaklaşık 640,50, 18 aylıkta 11 bin 529, 24 aylıkta 15 bin 372 lira fark ortaya çıkacak.1 aylık borçlanma asgari ücret yüzde 30 artarsa 4 bin 163, yüzde 40 artarsa 4 bin 483 lira olacak.Yurt dışı borçlanmasında tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 4 bin 503 lira ödüyor. Bu tutar örneğin asgari ücret yüzde 20 zamlanırsa 5 bin 404, yüzde 30 artarsa 5 bin 854, yüzde 40 artarsa 6 bin 305 liraya yükselecek.Bağ-Kur'luların ihyada ödeyeceği para da artacak. Şimdi ihya talebinde bulunan kişi 1 aylık ihya için 3 bin 452 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret örneğin yüzde 20 artarsa 4 bin 143, yüzde 30 zamlanırsa 4 bin 488, yüzde 40 yükselirse 4 bin 833 liraya ulaşacak.