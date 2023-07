Kıdem tazminatında yeni tavan

Emekli ve memurların zam oranlarını belirleyen enflasyon açıklandı.Buna göre hem emeklilerin hem de memurların enflasyon artışları da hesaplandı. Memurlara yapılacak enflasyon artışı kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek Çalışanlar kıdemlerine göre işten ayrıldıkları zaman tazminat hak ediyor.Ancak yasalarımıza göre tazminatı almanın da şartları var.Öncelikle kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olmak gerekiyor. Sonra en az 1 yıllık kıdem isteniyor. Buna göre istifa edenler kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde istifa ederek tazminat almanın istisnaları da sıralanıyor. Buna göre emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak istifa ederek tazminat almanın istisnalarını oluşturuyor. Kıdem tazminatı hesabı son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Bu ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.Maaşlar yükseldikçe kıdem tazminatı da artıyor.Asgari ücretlilerin tazminatı bu ay yapılan ara zamla yükseldi. İşten ayrılan bir asgari ücretlinin tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 liradan hesaplanıyordu.Yeni asgari ücretle birlikte bu tutar 13 bin 414 lira 50 kuruşa liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için ödenen tutar 9 bin 932 lira 4 kuruştan 13 bin 312 lira 68 kuruşa çıktı. Kıdem tazminatında son brüt ücret dikkate alınsa da bunun bir 'üst sınırı' yani 'tavanı' bulunuyor. Giydirilmiş son brüt ücreti tavanın altında olanlar kendi ücretleri üzerinden hesaplanan tutarı alıyor. Ancak ücreti tavanı aşanların kıdem tazminatı, kazançları ne kadar olursa olsun belirlenen tavan üzerinden hesaplanıyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuzaylarında memur maaş katsayısının yükselmesiyle yeni kıdem tazminatı tavanını açıklıyor.Bu yılın ilk yarısında tavan 19 bin 982 lira 83 kuruş iken; yeni tavanın 23 bin 489 lira 82 kuruş olarak duyurulması bekleniyor.Buna göre, bu yılın ikinci yarısında işten çıkartılanlar çalıştıkları her yıl için en çok 23 bin 489 lira kıdem tazminatı alabilecek. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alabilecek. Tavanı aşan maaşı olanlara her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak 23 bin 311 lira 53 kuruş ödenecek.Örneğin; brüt maaşı 22 bin lira olan bir çalışan Haziran'da işten ayrılsa çalıştığı her yıl için 19 bin 982 lira (tavan o sırada 19 bin 982 lira olduğu için) üzerinden tazminat alacaktı. Bu yılın ikinci yarısında işten ayrılırsa tazminatı kendi maaşı üzerinden, yani 22 bin liradan hesaplanacak.Kıdem tazminatı tavanı ve memurların maaş katsayılarındaki artışlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir genelge ile açıklanacak. Memurlara yapılan seyyanen zam ve enflasyon artışı ile ilgili yasal düze9nlemenin de Salı günü Meclis'te yasalaşması bekleniyor.Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra genelgenin de çıkması bekleniyor. Burada kıdem tazminatı tavanındaki artış ile sosyal ödemeler yani engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım parası artışları da kesinleşmiş olacak.