Evlenen kadına tazminat hakkı

İş hayatına dair merak edilen soruları yanıtlayan Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, kıdem tazminatı, şirket devri ve ölüm aylığı gibi konularda önemli bilgiler verdi. İşte sorularınızın cevapları...Kural olarak işten kendi isteğiyleayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatıalamamaktadır. Ancak, yasal düzenlemegereği; kadın işçiler, evlilik nedeniile işten ayrılmaları durumunda, çalışmasüresinin gerektirdiği kıdem tazminatınahak kazanabilmektedirler. Buhaktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Siz de evlilik tarihinizden sonraki 1 yıl içinde işverene başvurup tazminatınızı talep edebilirsiniz. Burada sizin için 5 yıllık çalışma sürenize göre son brüt maaşınız üzerinden tazminatınız hesaplanıp ödenecektir.Herhangi bir işyerinin kısmenveya tümüyle devredilmesidurumunda, söz konusu işyerindeçalışmakta olanlar aynışartlarla çalışmaya devam ederler.İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmaz ancak bu devir, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz. Yani işyerinin devri nedeni ile işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir. Haklı fesih şartları İş Kanunu'nda belirtilmiştirBurada iş yerinin el değiştirmesi gerekçesi bulunmuyor. Ancak bir ayrılma olduğunda kıdem tazminatı hesaplanırken, ya da yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınmalıdır.Yeni işveren eski süreleri yok sayamaz. İşçiler için o işyerine ilk başladıkları tarih geçerlidir.Ölüm aylığı alan eşlerin aylığı ikidurumda kesilir. Birincisi ölüm aylığıalırken evlenmeleri, ikincisi ise vefatetmeleri halinde aylıktan düşerler. İşegirip çalışmaları veya emekli olmalarıhalinde eşlerden alınan aylık kesilmez.Dolayısıyla anneniz çalışsa da emekli de olsa ölüm aylığı kesilmez. Ancak çalışmadığısürece yüzde 75 oranında aldığı ölüm aylığı çalışmaya başladığında ya da emekli olduğunda yüzde 50'ye düşer.Herhangi bir iş sözleşmesininkıdem tazminatını gerektiren birnedenle feshi durumunda, çalışılanher tam yıl için 30 günlük brüt ücrettutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.İş kanununa göre İş sözleşmesinin,herhangi bir nedenle sonaermesi halinde yani tazminat verilipverilmeyeceğine bakılmaksızınişçinin hak kazanıp da kullanmadığıyıllık izin sürelerine ait ücreti,sözleşmenin sona erdiği tarihtekiücreti üzerinden kendisine veyahak sahiplerine ödenir. İşçiye çalıştığıdönem içinde kullanmadığıizinlerin toplamı kadar yani 3 seneçalışmış ise ve hiç izin kullanmamışise 42 günlük ücreti tutarında izinparası ödenmesi gerekir.