Herkes kıdem tazminatı alacak

İşçi ve işveren arasında önemli bir sorun olan kıdem tazminatı hükümetin gündemine geldi. Oluşturulacak bir fon ile işçilerin tazminatına devlet garantisi gelecek, tazminat alamayan çalışan kalmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların merak ettiği kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var" dedi.

'CİDDİ PROBLEMLER VAR'

Kıdem tazminatını çözmek için tüm paydaşlarla istişare edileceğini belirten Yılmaz, "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Çözülmesi gereken bir mesele mi? Evet öyle. Ama bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak. Kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye'nin gündeminde olacak" diye konuştu.

Mevcut sistemde her yıl için bir brüt maaş olan kıdem tazminatı aylık ücretin yüzde 8.33'üne denk geliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Daha öncede gündeme gelen kıdem tazminatı fonu her ay işverenin yapacağı katkı ile oluşturuluyor. Eğer emeklilik sistemi ile birleştirilirse bu kez işverenle birlikte işçinin katkısı ve devlet desteği de oluyor. Fonda biriken para işçinin kontrolünde oluyor ve eğer iş değiştirirse kendisiyle birlikte birikimini de taşıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı alamama gibi bir durum ortaya çıkmıyor. Fona her ay para yatıran işveren açısından da maliyet aylara bölünmüş oluyor ve kaynak ayırmadığı tazminat ödemeleri için zora düşmüyor. Mevcut sistemde her yıl için bir brüt maaş olan kıdem tazminatı aylık ücretin yüzde 8.33'üne denk geliyor. Bu oran ile mevcut durum korunmuş oluyor. Şu anda çalışanlar ve birikmiş tazminatı olanların kazanılmış hakları ise korunuyor. Kendilerine iki tercih sunuluyor. İsteyen mevcut durumla devam ederken isteyen birikmiş tazminatını fona taşıyabiliyor. Kıdem tazminatı ve emeklilik fonunda biriken para işten ayrılırken ve emeklilikte çekilebiliyor. Ancak bazı istisnai durumlarda kısmi çekme imkanı da veriliyor. Buna göre evlilik, ev alma ve sağlık sorunları gibi durumlarda paranın yüzde 20'lik kısmını çekmek mümkün olabiliyor.