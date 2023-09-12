Çalışanlara yeni tazminat

Orta Vadeli Programla birlikte revize edilen yıl sonu enflasyonu memur maaşlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanını da artıracak. Böylece çalışanlar yeni yılda yüzde 50 daha fazla tazminat alabilecek



Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon rakamlarıyla ilgili tahmin de yer aldı.

Buna göre yıl sonu enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Bu enflasyon rakamları hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memurlar ve kamu emeklilerinin yeni yıldaki maaş zamlarıyla ilgili hesapları da değiştirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ölçü olan 6 aylık enflasyon yüzde 37'yi geçerken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 49,50 oranında bir artış ortaya çıkardı. Memur maaş katsayısına yapılacak olan artış sosyal ödemelere de uygulanıyor. Yine bu oran kıdem tazminatı tavanını da yükseltiyor. Memurların Ocak toplu sözleşme zammı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararıyla yüzde 15 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65'lik 2023 yılı TÜFE tahminiyle ortaya çıktı. Bu tahmin, memurların enflasyon farkının yüzde 29.96 olacağını, yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranının bununla yüzde 49.46'yı bulacağını gösterdi.



NASIL HESAPLANACAK?



MEMUR maaşlarına yapılacak artış oranı aynen kıdem tazminatı tavanına da yansıtılıyor. Kıdem tazminatı tavanı geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 17.55 artışla 23 bin 489 lira 83 kuruşa çıkarılmıştı. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor. Tazminat tavanı, Ocak ayında da yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek. Memur maaş katsayısındaki artış yüzde 49.46 olursa yeni tavan 35 bin 108 liraya ulaşacak.

ÖRNEĞİN, brüt ücreti 35 bin lira olan ve 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi bu yıl sonunda işten ayrılırsa 234 bin 898 lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı çalışan 1 Ocak'tan itibaren ayrıldığında bu formüllere göre kendi maaşı üzerinden yani 350 bin lira tazminat alabilecek.

Taban kıdem tazminatı ise asgari ücret ile belirleniyor.

Ocak ayında yapılacak asgari ücret artışı en az alınacak kıdem tazminatını da belirliyor. Brüt asgari ücret burada hesaplamalarda kullanılıyor.



BUNLARA DİKKAT!

- İşverenler tavanı uygulamak zorunda değil. İstenirse tavan aşılarak tazminat ödemesi yapılabilir. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödenir.

- Kıdem tazminatı her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır.

- Tazminat hesabına yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de eklenir.

- İşyerinde bulunulan bir tam yılı aşan süreler de hesaplamaya dahil edilir.

- Tazminattan sadece damga vergisi kesilir.



ASGARİ ÜCRETE DE ETKİ EDER

ORTA Vadeli Programda yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olarak alınıyor. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. Bu yıl da yine yüzde 65 yıl sonu enflasyonu asgari ücret artışlarını da etkileyecek.







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