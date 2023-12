Asgari ücrete zam maratonu başlıyor

Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Pazarlık 15 bin 735 liradan başlayacak. İşte işçi ve işverenin Asgari Ücret hesabı....Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren ancak 81 milyonu da dolaylı olarak etkileyen asgari ücrete yapılacak artış için ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılacak. İşçi tarafını temsilen Türk-İş, işveren temsilen de TİSK'in katılacağı toplantılarda hükümet de hakem olarak yer alacak. Yapılacak 4 toplantı sonrasında 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor.Bundan önceki yıllarda yapılan asgari ücret ile ilgili artışlara bakıldığında enflasyon rakamlarının en önemli gösterge olduğu görülüyor.Artış oranları da hemen her toplantıda enflasyonun üzerinde belirleniyor. Son iki yılda ise asgari ücret Haziran'da da belirlendiğinden artış oranları yüzde 100'ün üzerine çıkmış durumda. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret için de enflasyon rakamları değerlendirmede en önemli veri olacak.2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret 2023 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi.Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı. Yeni asgari ücretin tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyontahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti. 6 aylık enflasyon verisi baz alındığında artışın yüzde 40 ve üzeri olması bekleniyor. Yüzde 38 uygulandığında 15.735 TL olan net asgari ücretin bu durumda 16 bin TL ve üzerinde olması bekleniyor. Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıkıyor. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici göstergeler olarak yer alacak. Öte yandan hükümetin her bir asgari ücretli için yaptığı 500 TL'lik desteğin sürmesi ve artırılması talepleri de masaya gelecek. Komisyon tarafların ev sahipliğinde üç toplantı yapacak ve dördüncü toplantı rakamın açıklanmasıyla ilgili olacak. Rakamın Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor.■ 6 aylık yüzde 38'lik enflasyon■ Memura yapılacak yüzde 50 artış■ İşverene yapılan 500 TL destek■ Bekar bir işçinin bir aylık geçim maliyeti■ İstihdamın korunması■ Bütçe dengeleri