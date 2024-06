Emekliye ek zam

Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25.83 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25.8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.



HER AY EK ÖDEME OLACAK

Refah payı verilmediği takdirde bu oranlar uygulanacak. Refah payı ve zam eşitlemesi gündeme gelirse zam oranlarının yüzde 35-40 bandına kadar çıkması bekleniyor. Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görüyor. Maaşa göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanan ek ödemeler bir vergi iadesi olarak her emekliye her ay ödeniyor. Bu ek ödeme miktarları maaşa göre hesaplandığından emekli aylıklarında artış yaşandığında ek ödemeler de otomatik olarak yükselmiş oluyor.



NET MAAŞA EKLENİYOR

Emeklilerin aylıkları iki bölümden oluşuyor. Bunlar net yani kök maaş ve ek ödeme. Kök maaşı 10 bin liranın altındaki emeklilerin maaşı ise üç bölümden oluşuyor. Onlarda kök maaş ek ödeme ve 10 bin liraya tamamlanan seyyanen destek (5510 Ek 19 ödemesi) yer alıyor. Ancak tüm artışlar kök maaşa yani net maaşa yapılıyor. Dolayısıyla bu net maaş üzerinden de yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor. Örneğin 15 bin lira net maaşı olan bir emekliye ayrıca yüzde 4 ek ödemeyle 600 lira daha ödeniyor. Böylece bankaya yatırılan para 15.600 TL oluyor. Temmuz ayında refah payı hariç enflasyon artışının yüzde 25 beklendiği varsayıldığında bu emeklimizin 15 bin lira olan net maaşı 18 bin 750 TL'ye çıkacak. Yeni ek ödeme işte bu rakamdan hesaplanacak. Daha önce 600 lira olan ek ödeme böylece 18 bin 750 liranın yüzde 4'ü olarak 750 TL olacak. Böylece daha önce hesabına 15 bin 600 TL yatırılan emeklinin hesabına 19.500 TL yatırılmış olacak.