Emekli ve memurun zam oranı netleşiyor

Memur ve emekliler yıl sonunda alacakları zam oranına odaklandı. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyon oranıyla ilgili tahminlerini değiştirdi ve yeni zam oranları da ortaya çıktı.

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına kilitlenmiş durumda. Bu artışları belirleyen ise enflasyon oranları oluyor. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.06 çıkmasından sonra son iki aylık veri daha kaldı. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının da belli olmasından sonra 6 aylık oran ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de ne kadar fark alınacağını ortaya koyacak. Yıl sonu enflasyonu ile ilgili değişik tahminler bulunuyor. Bu tahminlerin en düşüğü Orta Vadeli Program'da yüzde 41.5 olarak açıklanmıştı. Diğer tahminler de yüzde 46'lara kadar ulaşıyor.

YUKARI DOĞRU REVİZE EDİLDİ

Son açıklama ise Merkez Bankası'ndan geldi. Yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarı doğru revize ettiklerini duyurdu. Karahan yeni tahminlerinin yıl sonu enflasyonun yüzde 44 olacağı yönünde olduğunu açıkladı. Karahan tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın tahmin aralıklarının ortalaması olan yüzde 44 yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 15.45 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösteriyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı hariç yüzde 15. 45 oranında artış yapılacak. Ancak Merkez Bankasının tahminindeki alt sınır olan yüzde 42 enflasyona göre ise 6 aylık oran yüzde 13.84 oluyor. Yüzde 46'lık üst sınırdaki enflasyon gerçekleştiğinde ise 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.05 oranına ulaşacak.

HESAPLAMALAR FARKLI YAPILIYOR

Kamu çalışanları , memur emeklileri ve sosyal yardım alanlar (65 yaş ağlığı, engelli maaşı gibi) için ise hesaplamalar farklı yapılıyor. Burada enflasyon oranı direkt artışları belirlemiyor. Memurlar ve memur emeklileri ile sosyal yardımlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6'lık Ocak artışını alacak. Buna Temmuz'daki yüzde 10'luk artışın üzerinde oluşan enflasyon ekleniyor. Buna göre Merkez Bankası'nın yüzde 42 oranındaki alt sınırdaki tahmininden yapılan hesaplamaya göre memurlar ve memur emeklileri ile sosyal yardımlar, refah payı hariç yüzde 9.70 artacak. Merkez Bankası'nın ortalama tahmini olan yüzde 44'e göre ise artış oranı 11.25'e çıkıyor. Merkez Bankası'nın tahmin aralığındaki üst bant olan yüzde 46 oranına göre ise memurlar memur emeklileri ve sosyal yardım alanlar için enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı toplamı yüzde 12.80 oluyor.



REFAH PAYI BEKLENİYOR

Yapılan hesaplamalar enflasyon rakamları ile yapılan artışlardan oluşuyor. Ancak görüldüğü gibi memurlar ve memur emeklilerinin artışları SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük çıkıyor. Bu durum Ocak ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin düşük çıkması şeklinde oluşmuştu. Ocak ayında yapılan refah payı artışı ile tüm kesimlerin zamları yüzde 49.25 oranında eşitlenmişti. Bu yıl içinde böyle bir eşitlenme ve refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu durumda her iki kesimin artış oranlarının yüzde 20'leri bulması da bekleniyor.

