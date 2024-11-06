Emekliye ve memura 4 aylık zam

TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık artış oranı belli olurken memurlar ve memur emeklileri için de ilk kez enflasyon farkı oluştu. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranları açıklanmaya devam ediyor. Bu gün Ekim ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2,88 çıktı. Böylece Temmuz zamlarından sonraki dönem için ilk 4 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış oldu. Üç aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olurken 4 aylık oran yüzde 12.06'ya yükselmiş oldu. İki aylık enflasyonun eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran belli olacak ve Tüm emekliler ve memurlar için 2025 yılının ilk 6 aylık bölümü için yapılacak maaş artışları için veriler kesinleşmiş olacak.



ARTIŞ KESİNLEŞTİ

Ekim enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranın yüzde 12.06 olması SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranını kesinleştirirken memurlar ve memur emekliler için de Temmuz ayında bu yana ilk kez enflasyon farkı oluştu. Açıklanan yüzde 12.06'lık oran emekliler ve memurlar için 4 aylık artışları da kesinleştirmiş oldu.



SSK VE BAĞ-KUR İÇİN ZAM

4 aylık enflasyon oranı yüzde 12.06 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışına işaret ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranı kadar artış alırken 6 aylık rakam onların enflasyon artışını gösteriyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık artış oranı yüzde 12.06 olarak kesinleşmiş oldu.Bu oranı iki enflasyon daha eklenecek. Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte 6 zaylık oran ortaya çıkacak ve SSK/ Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı kesinleşecek.



MEMURA İLK KEZ FARK OLUŞTU

Memurlar ve memur emeklileri açısından ise hesaplama farklı yapılıyor. Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme artışı alan memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Ayrıca Temmuz'daki yüzde 10'luk artışın üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıtılacak. 4 aylık enflasyon oranının yüzde 12.06 olması ile birlikte Temmuz ayından bu yana ilk kez memurlar ve memur emeklileri için fark da oluşmuş oldu. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. Memurlar ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu ile birlikte memurlar ve memur emeklilerinin de artış oranları kesinleşmiş olacak.

TAHMİNLER NE SÖYLÜYOR?

Ocak ayında yapılacak artışlar için yılsonu enflasyon tahminleri bazı fikirler veriyor. Gerek Orta Vadeli Program gerekse piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle yapılan anketlerden çıkan sonuçlar yılsonu enflasyonunun yüzde 41-46 bandında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13-16 arasında değişecek. Bu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı bu durumda yüzde 13-16 bandında gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte artış yüzde 9-12 arasında olacak.



REFAH PAYI OLUR MU?

Emekliler ve memurlar açısından oluşan enflasyon artışlarına ilaveten refah payı verilmesi de gündemde. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmiş ve memur emeklileri ile zam oranları eşitlenmişti. Bu yıl da Memur emeklilerinin artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlenmesi ve her iki kesime de refah payı verilmesi gündemde. Bu durumda zam oranının yüzde 20'leri bulabileceği hesaplanıyor.



EN DÜŞÜK MAAŞLAR

4 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 42 bin 338 liraya ulaştı. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükseldi. Ancak iki aylık enflasyon ve olası refah payından sonra bu rakamlar yükselmiş olacak.

TABAN MAAŞ NE OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından en düşük maaş şu anda 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak Ocak ayında bu oranın da artırılması gündemde. 4 aylık oran göre yani yüzde 12.06 artırıldığında şu anda taban maaş 14 bin 7 liraya çıkmış durumda. Ancak yüzde 20'lik refah payı ile birlikte bir artış yapıldığında rakam 15 bin lirayı bulabilecek. Bütün bu rakamlar 3 Ocak'tan sonra kesinlik kazanacak.