Memur ve emekli maaşları belli oldu

TÜİK, Kasım 2024 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için de son bir veri kaldı. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon farkının memur ve emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını, okuyucularımız için hesapladık..

Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 5 aydaki enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında zam oranının ne olacağını merak ediyor. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin ardından zam oranları büyük oranda netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon yüzde 14,6 oldu. Buna göre, aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32 ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 14,57 GARANTİ

Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 defa zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranın hesaplaması ile maaşlarını öğreniyor. TÜİK'in 2024 Kasım ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu. TÜİK'in dün açıkladığı 2024 Kasım ayının enflasyon verisi yüzde 2,24 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 47,09 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 5 aylık yüzde 14,57 artışı garantiledi.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.