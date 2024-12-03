Asgari ücrette 5 ayrı hesap

Asgari ücret maratonu 10 Aralık’ta başlıyor. Taraflar masaya tekliflerini getirecekler. 2025 yılı zammı için 5 farklı senaryo üzerinde duruluyor.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yapacak. Komisyon işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve işçi kesimini temsilen de TİSK üyelerinden oluşacak. Komisyon'da ayrıca hükümet temsilcileri de hakem olarak yer alacak. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkları üç toplantı boyunca sürmesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program hedefleri üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.

YILLIK OLARAK BELİRLENDİ

GEÇTİĞİMİZ Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı. Buna göre mevcut asgari ücret ile ilgili rakamlar şu şekilde oluştu:

Brüt asgari ücret: 20.002 TL Net asgari ücret: 17.002 TL İşverene maliyet: 23.503 TL

2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41.5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Yüzde 41.5 artarsa;

Brüt ücret: 28.303 TL Net asgari ücret: 24.058 TL İşverene maliyet: 33.257

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

OVP'DEKİ yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu.

YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL Net asgari ücret: 24.483 TL İşverene maliyet: 33.844 TL

ORTALAMA ORANLAR MASAYA GELECEK

İŞ dünyasının ise yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması talebini masaya getireceği konuşuluyor. Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında bir enflasyon beklenirken, yapılan tahminlerin yüzde 20-25 oranlarının ortaya çıkacağı hesaplanıyor. Bu oranlara ve ortalama rakamlara göre ise asgari ücret hesaplamaları şu şekilde gerçekleşiyor:

YÜZDE 25 ARTARSA

Brüt ücret: 25.003 Net ücret: 21.253 İşverene maliyet: 29.379

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003 Net ücret: 22.103 İşverene maliyet: 30.55

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 27.003 Net ücret: 22.953 İşverene maliyet: 31.730

EMEKLİNİN GÖZÜ O RAKAMDA

ASGARİ ücretliler toplantılardaki kararı beklerken milyonlarca emekli ve memur da bu gün açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamını takip ediyor. TÜİK'in bu gün saat 10'da duyuracağı Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte 5 aylık rakam da ortaya çıkacak. Sadece Aralık enflasyonu kalacak. Böylece Ocak ayında 6 aylık enflasyon oranını öğrenmiş olacağız. 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur'un enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için de fark oranı belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Temmuz-Ekim enflasyonu: % 12.06 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 12.06 Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 1.87 Memur-emeklisi zam oranı: % 7.99 En düşük memur maaşı: 42.338 TL En düşük memur emeklisi aylığı: 18.993 TL