MB yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Ocak zammı oranları değişti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 31-33 aralığına çekildiğini açıkladı. Daha önce yüzde 28.5'lik OVP tahminine göre emekli ve memur için zam oranları da yeniden hesaplandı.



Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında belli olacak yıl sonu enflasyon rakamlarını beklerken Merkez Bankası'ndan yeni bir tahmin daha geldi. Daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 24-29 aralığında açıklayan MB şimdi bu tahminini yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Enflasyon bu yılı yüzde 31 ile tamamlarsa, 2025'in ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranı, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 12.28 çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.99 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.56'yı, Ocak zammı ise yüzde 20.5'i bulacak.

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

Öte yandan bu oranlara göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 947-61 bin 856 lira aralığına yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da taban aylık artışı dahil 27 bin 912- 28 bin 320 lira aralığına çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık 16 bin 881 lira seviyesinde bulunurken, bu tutar eğer 6 aylık oran yansıtılır ve Merkez'in tahmini gerçekleşirse 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine ulaşacak.



'VERİLER OLUMLU'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyondaki iyileşmenin, dezenflasyon sürecinin durduğu yönünde oldukça karamsar bir hava oluştu. Aslında eylül ayı fiyat gelişmelerinin detaylarına baktığımızda bu daha çok gıda ve eğitim kaynaklıydı. Ana eğilim de tabii ki bir miktar bozulmuştu ama 'dezenflasyon durdu' dedirtecek seviyede değildi. Ekime geldiğimizde aylık bazda yüzde 2,55'lik bir enflasyon söz konusu. Bu veriler aslında olumlu" dedi.