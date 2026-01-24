Emekliye maaş rehberi

Yaklaşık 4 milyon emekli için taban maaş 20 bin liraya çıktı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilerin hesaplarına 20 bin lira yatırılacak. Peki uygulama nasıl olacak? Dul yetimler nasıl alacak? Memur emeklileri nasıl fark alacak? Milyonlarca emekli 2026 yılının ilk artışını aldı ve yeni maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri ayın 26'sına kadar, Bağkur emeklileri ise ayın 28'ine kadar yeni maaşlarını alacaklar. Bu arada taban maaş da 20 bin lira olarak belirlendi ve yasal düzenleme TBMM'den geçti. Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ- Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor. Emeklilerin ödedikleri primlerden oluşan net maaşları bulunuyor. Bu net maaşa önce oransal enflasyon artışı yapılıyor. Bu artışa ayrıca ek ödeme de ekleniyor. Çıkan rakam eğer belirlenen taban maaşın altında ise kalan kısım hazine tarafından ödenerek tamamlanıyor. Bu yılın ilk altı ayında bütün maaşlar 20 bin liraya tamamlanacak.

FARKLAR YATIRILACAK

Emekliler maaşlarını almaya başladılar. Ancak 20 bin liraya çıkartılan taban maaş ile ilgili düzenleme maaş ödemelerine yetişmedi. O yüzden maaş alan emeklilere şu anda Aralık ayındaki taban maaş olan 16.881 TL ödeniyor. Kalan 3119 TL'lik farklar bu ay içinde ilave olarak hesaplara yatırılacak. Bundan sonraki 6 ayda da 10 bin lira ödenmeye devam edecek.

TABAN EMEKLİ AYLIĞI

16.881 TL → 20.000 TL

DUL VE YETİME HİSSE ORANI

Vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarının aldıkları ölüm maaşlarıocak ve temmuz aylarında aynı oranda artırılıyor. Bu yılın ilk 6 ayı için aylıklar vefat eden sigortalı SSK ev Bağ-Kur kapsamında ise yüzde 12.19 oranında, emekli sandığı mensubu ise yüzde 18.6 oranında artırılarak ödenecek. Taban maaş uygulaması dul ve yetim maaşları için de geçerli oluyor. Burada aylık ödenmesinde uygulanan hisse oranları baz alınıyor. Hangi oranda ölüm aylığı alınıyorsa taban maaş da o oranda belirleniyor. Belirlenen rakamın altında kalan dul yetim maaşları hazine desteği ile o rakama tamamlanıyor.