Tüm engellere meydan okuyan spor tutkusu

Doğuştan ya da sonradan gelen engellere rağmen spora olan tutkusu ve azmiyle öne çıkan Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükselen Kaplan, bu başarıyla paralimpik tarihimizde bir ilki gerçekleştirdi.

Doğuştan ya da sonradan oluşmuş bir engelin insanın önüne set çekmediğini, sadece yeni yollar açtığını kanıtlayan bir sporcu Ahmet. Tenise ilk adım attığında etrafındaki herkes onun güçlü kol vuruşlarına, oyunu okuma yeteneğine hayran olmuştu ama esas büyüleyici olan şey, her maça sanki ilk kez oynuyormuş gibi duyduğu heyecandı. 1 Ocak 2002'de Mersin'de doğan Ahmet Kaplan, çocukluk döneminde geçirdiği elektrik çarpması sonucu sekiz yaşındayken her iki bacağını da kaybetti.

İLK TÜRK SPORCU

Uzun bir süre evde geçirdiği bu dönemden sonra spora yöneldi ve bireysel spor dallarıyla ilgilenmeye başladı. İlk olarak tekerlekli sandalye basketbolu ile temas kurdu, daha sonra bireysel bir branş olarak tenisle tanıştı. Bu süreç, profesyonel spor kariyerinin temelini oluşturdu. Tekerlekli sandalye kariyerine 2022 yılında quad kategorisinde başlayan Ahmet Kaplan, ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi takviminde düzenlenen çok sayıda organizasyonda yer aldı. Kariyerinde teklerde dünya sıralamasında Eylül 2024 itibariyle 4 numaraya kadar yükseldi. Çiftlerde ise en yüksek dünya sıralaması 7 olarak kayıtlara geçti. Kariyerinde toplam 110 galibiyet ve 66 mağlubiyet bulunmakta. Ahmet'in özellikle Grand Slam'lerdeki başarıları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avustralya Açık'ta 2024 ve 2025 sezonlarında yarı final aşamasına yükselen sporcumuz, 2026 sezonunda da Melbourne'de düzenlenen turnuvada yarı final oynadı. Wimbledon'da ise 2025 yılında yarı finale ulaşarak quad kategorisinde son dört sporcu arasına girdi. ABD Açık'ta da hem tekler hem çiftler kategorilerinde korta çıktı. Ahmet Kaplan, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad tekler kategorisinde yarı finale yükseldi. Bu sonuçla birlikte, Paralimpik Oyunlar tarihinde tekerlekli sandalye tenisinde yarı finale çıkan ilk Türk sporcu oldu. Turnuva boyunca birden fazla maç kazanarak son dört sporcu arasına kaldı ve organizasyonu yarı final aşamasında tamamladı. Bugün Ahmet Kaplan, Türkiye'de paralimpik tenis denince akla gelen ilk isimlerden biri. Başarıları elbette önemli, ama asıl kalıcı olan; kendi hikayesini yazmaktan çekinmeyen, cesur bir sporcu olarak yarattığı etki. Korttaki mücadelesi kadar duruşuyla da örnek olan bu adam, bize şunu hatırlatıyor: Bazen en büyük galibiyet, insanın kendine inanmaya devam edebilmesidir.