Hayvan sevene her gün 4 Ekim!

Sokak hayvanları, hayvana yönelik şiddet, yasal düzenleme talepleri derken konuları 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne sığdıramadık haliyle. Kimimiz hayatını adar onlara, kimimiz sokaktaki su kabını ayağıyla devirir... Kimimiz korkup yolunu değiştirir; kimimiz koynunda yatırır ama şüphesiz hepimizin asgari müşterek noktası 'hayvanlara eziyet etmeyen' vicdanlı çocuklar yetiştirmek.

Ancak işin içine sevginin de ötesinde, bakım, sorumluluk gibi kavramlar girince emin olun can dostların çocuklarımıza faydası saymakla bitmiyor.

Psikolog Elit Bıyıkoğlu, "Çocuklara hayvan bakımı konusunda görev verilmesi, çocuğun kendini daha yetkin hissetmesine, özsaygı ve özgüven gelişimine katkı sağlar" diyor mesela.

Hayvan beslemek, çocuğun kendi kararlarını verebilme becerisini de arttırıyor. Özellikle ergenliğe geçiş döneminde evcil hayvanı olan çocukların hayvan bakımında daha fazla sorumluluk alması, onların özerklik kazanımını da destekliyor.



EMPATİ BECERİSİ GELİŞİYOR



Ve ve ve... Sosyal zekanın temelini oluşturan ve ne yazık ki yetişkinler arası ilişkilerde de hep azlığından yakındığımız empati, çocuklarda evcil hayvan beslenmesi ile geliştirilebilen bir beceri. Hayvanla empati kurup ihtiyaçlarını anlama becerisi, aynı zamanda insanlarla empati kurma yeteneğini de geliştiriyor.



O BİR KÜÇÜK BEYEFENDİ



Bu saydığım olumlu özelliklerin tümünü, sokağımızdan her akşamüzeri aynı saatte köpeği ile geçen bir çocukta görüyorum ben.

Ayaküstü sohbetimizden biliyorum; ilköğretim 4. sınıf öğrencisi. Köpeğini sevmeme izin verirken, sorularımı da müthiş bir özgüvenle yanıtlıyor. Saygılı, mesafeli, kendine özgü bir duruşu var.

Tam bir küçük beyefendi.

Deniz de çok istiyor ama evimiz çok küçük olduğu için bunun mümkün olmadığını söylüyoruz. 41 yaşında girdiğinde bahçeli bir evi ve bir köpeği olacakmış ama biz bu küçük evde yaşamaya devam edecekmişiz! Hadi hayırlısı inşallah...



SAYGISIZ ASLA....



Hayvan hakları demişken, bunlardan biri de saygı: İfade tam olarak şöyle: "Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir." Bazıları bu cümleyi alaycı bir gülümseme ile okuyacak ama olsun biz yine de doğru bildiğimizi buraya not düşelim:

Yeryüzünde yaratılmış ne varsa Allah'ın tezahürüdür ve saygıyı da sonuna kadar hak eder. İnsana saygı, doğaya saygı, yaşama saygı... Büyüklere, ve tabii ki küçüklere de saygı... ŞART.

Geçen gün yaşça benden küçük bir arkadaşımın uygunsuz bir sözü üzerine "Büyüklere böyle söylenmez" demiş bulundum ama sonradan düşündüm de hayır, küçüklere de öyle söylenmez...

Velhasıl, saygı hepimize lazım.



OKULLAR ONLARLA DAHA DA GÜZEL



Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl çok güzel bir çalışma başlattı. Birçok okul, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahipleniyor. Aşıları yaptırılan, kulübe ya da kümes temin edilen hayvanların yeni yaşam alanı okullar oluyor. Hayvanların bakımı, beslenmesi, gezdirilmesi de öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılıyor.

Bizim okulumuzda da dünyalar tatlısı bir yavru köpekle birlikte tavşan ve tavuklarımız var. Barınma alanları zamanla daha da güzelleşecek elbette.

Proje için verilen emeklere sağlık...