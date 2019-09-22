Okulun açıldığı ilk gün...

Bizimki koşarken ayağı takılmış, dizi fena kanıyor. Alnında yumurta büyüklüğünde bir şişlik.

İçini çeke çeke ağlıyor öğretmeninin kucağında... İlk şoku atlattıktan sonra soluğu acil serviste aldık tabii.

Doktorumuz yaralı dize pansuman yaptıktan sonra, alındaki şişlik için buz verip "Bir saat sonra bir daha görelim" dedi. Bir saatin sonunda eve gönderirken de, bir merhem yazıp buz uygulamasına devam etmemizi söyleyerek "Bulantı ve kusma olursa hemen çocuğu getirin" diye uyardı. "Uyutmayalım, değil mi?" diye sordum, "Uyutabilirsiniz ama saat başı mutlaka uyandırın" dedi.

Bir de başın ön kısmındaki travmalardan daha az korkulurmuş, aklınızda bulunsun...

Gelelim, bu çocukları okuldaki tehlikelerden nasıl koruyacağımıza.

İşimiz zor. Malum; "Koşma" deyince koşmayan çocuk yok. Yapma dediğimiz ne varsa yapıyor, tehlikenin üstüne üstüne gidiyorlar. Onlar söz dinlemiyor diye vazgeçecek değiliz elbette. Biz tedbirleri ve bilinç düzeyimizi artıracağız, başka yolu yok.

Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, meydana gelebilecek olası sağlık sorunlarına karşı ebeveynleri ve okul yöneticilerini şu sözlerle uyarıyor:



ÇOCUK YARALANIRSA



Kanama varsa öncelikle, kanamanın olduğu yerde üzerine temiz bir gazlı bezle baskı uygulanarak kanama durdurulmalı, daha sonra yaranın etrafı varsa dezenfekte eden solüsyonlarla yoksa sabunlu su ile dikkatlice temizlenip, üzeri daha büyük temiz bir gazlı bezle kapatılmalı.

Eğer kanama bu basınç ile durdurulamıyorsa turnike uygulanmalı ve çocuk en yakın sağlık kurumuna götürülmeli.



BURKULMA VE KIRILMA



Şişme, morarma, kuvvetli ağrı ve kan birikmesi ile kendini gösteren burkulma ve eziklerde ilk yardım için hasarlı yere temiz bir beze sarılmış buz uygulaması ve uygulama sonrası elastik bandajla hafif sıkı olacak şekilde bandajlama yapılması gerekir. Kırık ya da çıkığın belirtileri şiddetli ağrı, şiş/çürük (morarma), hareket kısıtlanması, şekil bozukluğu, cildi dışa doğru iten bir çıkıntı ya da dönmedir. Kırık ya da çıkığın olduğu yerin pozisyonunu değiştirmeden açık yara varsa üzerini kapatarak, sağlık kurumuna gitmeden önce kırığın olduğu bölge bir atel, tahta ya da mukavva ile sabitlenmelidir.



KAFA TRAVMALARI



Baş yaralanmaları/travmaları da okullarda sıkça görülmektedir. Bu gibi durumlarda saçlı deride oluşan yaralanmalarda, yaranın olduğu yer temizlendikten sonra yaranın üzerine temiz bir gazlı bez konarak bir müddet baskı uygulanmalıdır. Kafa travmalarında şuur kaybı, baş ağrısı ya da dönmesi, bulantı, kusma olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı ve gözlenmelidir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı varsa çocuk acilen en yakın sağlık kurumuna götürülmelidir.

Ciddi kafa travmalarında boyunda da hasar olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve sağlık kurumuna gidene kadar boyunluk takılmalıdır.



BURNU KANADIĞINDA BAŞINI ARKAYA ATMAYIN



Aslında burun kanamalarının nedeni çoğu zaman korkulacak hastalıklar değildir. Bunun nedeni; çocuğun burun boşluğunu döşeyen tabakada kolayca zedelenebilen zengin bir ince damar ağının bulunmasıdır. Burun kanamalarında, bilinen ve uygulananın aksine kanın geniz bölgesine dolmaması için kanaması olan kişi oturtulduktan sonra, başı öne doğru eğilmelidir.

Daha sonra burun, burun kanatlarının biraz üstünden çocuğun nefes almasını engellemeyecek şekilde birkaç dakika sıkılı tutulmalı ve kanama durmuyorsa en yakın sağlık kurumuna gidilmelidir.