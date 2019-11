Bu çocuk milleti her yaşta zormuş arkadaş! İki yaş sendromu ile başladık, hala çıkamıyoruz işin içinden. Kahvaltısından ödevine, tabletinden uykusuna her alanda canımıza okumaya devam ediyorlar.

Arkadaşlarımdan biliyorum, sadece benimki de değil, pek çoğu böyle.

7 buçuk yaş erkek çocuğu annesi olarak hasretini duyduğum/ tek duymak istediğim ve asla duyamadığım tek cümle "Peki anneciğim" kesinlikle.

Her şeye itiraz, her şeye tepki, her ricaya hayır.

En az üç kere söyletmeden hiçbir şeyi yapmama... Bağırıp çağırarak, şiddet uygulayarak, zorlayarak değil; güzellikle olsun her şey derken tepenizde gezinmeye başlayıveriyorlar.

Daha tam konuşamadığı yıllarda "restam olacağım ben" diyen, resim yapmaya bayılan çocuğu, evimizin karşısındaki resim kursuna yazdırdım, adam gitmeye üşeniyor iyi mi! Özrü de kabahatinden büyük: Bilmediği ne öğreteceklermiş!!! Hepsi bahane tabii ki, kursa gitmeye isteksiz falan değil, daha önceden konuşmuştuk. Sadece sabahtan beri elinde tablet yayıldığı için toparlanıp evden çıkmak zor geldi.

Benim işyerinden telefonla arayıp evden çıkarma çabalarım da sonuç vermiyor tabii. Görüntülü konuşuyoruz; görüşmeyi sessize alıp, ben kızgın kızgın bakıp parmak salladıkça kahkahalarla gülüyor karşımda.

Mutluluğu için sonuna kadar zorlanan imkanlar, kırılmasın/incinmesin/ özgüveni sarsılmasın diyen anlayışlı ebeveynler, altın tepside sunulan fırsatlar mı bu çocukları böyle doyumsuz/ mutsuz/kadir kıymet bilmez yapıyor biraz da?

Amaçsız, hedefsiz kalmasın, vaktini tablet başında geçirmesin diye çabaladıkça zamansız ergen tripleriyle başa çıkmak gerçekten zorluyor bazen.

Durup bir adım geriye çekilmek, gevşeyen disiplini 'doğru yerlerden' yeniden sıkmak, bazı imkanları kısıtlamak gerekiyor belki de zaman zaman...



"KAHVALTININ MUTLULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI..."



Uzmanlara göre güne kahvaltı yaparak başlamak, mutlu ve zinde hissettiriyor. Kahvaltı yetişkinler için olduğu kadar, çocuklar için de önemli. Nörolog Mehmet Yavuz, "Sabahları zor uyanıp tüm günü stresli ve huzursuz geçiriyorsanız nedeni kahvaltı yapmama alışkanlığınız olabilir" diyor.



DERS BAŞARISI ARTIYOR



"Özellikle de okul çağındaki öğrencilerin kahvaltı alışkanlığı kazanmaları hem okul hayatındaki başarısını olumlu etkilemekte hem gelecekte sağlıklı bir yetişkin olarak hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmaktadır" diyen Dr.

Mehmet Yavuz, güne kahvaltı ile başlamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, yorgunluk hissi ve performansta azalma gibi sorunlarla karşılaşıldığını belirtiyor.

Kahvaltıyı alışkanlık haline getirmiş çocuklarda ise;

Kavrama yeteneğinde iyileşme,

Derslerde artan başarı,

Sorun çözme konusunda ilerleme görülüyor.