Okullar açıldı, havalar serinledi derken hastalık mevsimi de başladı hayırlısıyla. Malum, korunmanın ilk şartı temizlik. Özellikle de el temizliği. Elleri sık sık bol su ve sabunla yıkamak çok önemli. Doğru el yıkamayı çocuklara çok iyi bir şekilde öğretmemiz lazım.

Mesela birçok çocuk, ne yazık ki okul tuvaletinde ellerini sadece suyla yıkıyor. Evde yıkarken de çoğu zaman yeterince durulamayıp sabunlu bırakıyorlar.

Doğrusunu sabırla öğretmek çok önemli.

Özellikle bir arada zaman geçirilen kalabalık ortamların sık sık havalandırılması da hastalıklardan korunmak için alınması gereken bir diğer önlem.

Ve elbette su... Havaların serinlemesiyle birlikte su tüketimimiz ister istemez azalıyor ama bu durum hastalıklara da davetiye çıkarıyor.



SU İÇİN, SU İÇİRİN...



Her gün düzenli tüketilen suyun bağışık sistemini kuvvetlendirdiğini ve böylece hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Köprülü, "Su içmek, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını, gribal enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarını önleyici etki gösterir. Bir nevi doğal ilaç da diyebiliriz su için. Yeterli miktarda su içilmediğinde özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir; bu da kişiyi uzun vadede ciddi hastalıklarla baş etmek zorunda bırakabilir. Bunlarla birlikte, özellikle mevsim geçiş dönemlerinde vücut daha yorgun düşer ve bağışıklık daha kolay zayıflar. Bunu engellemek ve günlük enerjinizi yüksek tutmak için mutlaka su tüketmeniz gerekir" diyor.



HER GÜN BİR YUMURTA



Uzmanlara göre hastalıklardan korunmanın bir diğer şartı sağlıklı ve dengeli beslenme.

Örneğin her gün bir yumurta.

Mümkünse de serbest gezen tavuk yumurtası. Gıda Aydınlatma Platformu Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, yumurtanın dünyada anne sütünden sonra en kıymetli protein olarak kabul edildiğini belirterek, "Yumurta, yüksek kaliteli protein içermesi nedeniyle, bebekler, çocuklar ve ergenlerde sağlıklı büyüme ve gelişiminde çok önemli bir besindir" diyor. İster sahanda, ister haşlanmış, ister menemen... Yumurtalı ekmek, krep ya da pankek... Birini veya birkaçını mutlaka seviyor minik yaramazlar...

Ev yapımı salça, zeytin, zeytinyağı, tereyağı, tahin-pekmez, bal... Sağlıklı ve dengeli kahvaltı için alternatif bol.



SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER



Kahvaltısını evde yapan minikler için beslenme saatinde tüketilebilecek pek çok sağlıklı ara öğün alternatifi mevcut. Örneğin mandalina ve muz, çocuklar tarafından kolay soyulabilir ambalajlarıyla mükemmel birer seçenek.

Ceviz başta olmak üzere tüm kuruyemişler ve incir, üzüm gibi kuru meyveler birbirini çok iyi tamamlıyor.

Ev yapımı poğaça, kek zaten favorileri...

İçecek olarak da hazır meyve suları yerine süt, mümkünse de sade.



MUTLU UYKULAR, TATLI RÜYALAR



Sağlıklı ve dengeli beslenen, el ve vücut temizliğine dikkat edilen çocukları bir de akşamları vakitlice yataklarına yatırıp, en az 8-9 saat tam karanlıkla uyutabiliyorsak ne mutlu bize. Tam karanlık ortam, hem uyku verimliliği hem de sağlıklı büyümeleri için şart. Uyku için yatağa yatırmadan önce burundan sağlıklı nefes alıp almadıklarını da kontrol etmek önemli.

Burnu tıkalı çocuk, asla huzurlu bir gece geçiremez. Burun tıkanıklığı, çocuğunuzu düşündüğünüzden çok daha fazla etkiler. Bu konuda mutlaka önleminizi alın.

Hijyen tamam, beslenme tamam, uyku tamam... Bitti mi? Bitmez... Geriye ne kaldı derseniz, geride de değil, listenin en başında olması gerekenlere bakalım: Sevgisiz olmaz. Neşesiz hiç olmaz... Birlikte hayaller kurmayı, kahkahalarla gülmeyi, birbirinize sıkıca sarılmayı da ihmal etmeyin olur mu? Ben demiyorum, bilim dünyası öyle söylüyor.