Israrla yediren anneler burada mı? Tatil arkadaşım Seda'nın üstüne tanımam bu konuda. Hasbelkader masamızın yanından geçen turist bebeleri bile beslerdi kaşla göz arasında. Şişen yanakları ve boncuk mavisi şaşkın bakışlarıyla uzaklaşırlardı yanımızdan. Çocukları Ateş ve Güneş'in yanına benim Deniz'i de kattı doğal olarak. Elinde çatal, çatalın ucunda köfte, havuzda kovalamışlığı bile var bizimkileri. "Yemiyorsa ya sevmemiştir, ya da toktur" diyerek hiç üstüne gitmediğim Deniz, bana o gün "Ah annem, ben senin kıymetini hiç bilmemişim" der gibi mi baktı, bana mı öyle geldi hala sorgularım!

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, çocuklarda sağlıklı gelişimin olmazsa olmazı elbette. Ama şöyle etrafıma bakıyorum da, çok mu abartıyoruz bu meseleyi acaba?

BİRAZ EMPATİ LÜTFEN

Ya da biraz empati mi yapsak? Tok olduğunuzda mesela, biri "Bir çatal daha.

Vallahi bu son" diye yalvarsa ne hissederdiniz?

Ya da tadını hiç sevmediğiniz bir yemeği binbir kılığa sokarak yedirmeye çalışsalar? Hoş olmazdı değil mi?

Sırf yesin diye eline tablet vererek geleceğin şişmanlarını yetiştirdiğimizin farkında mıyız mesela? Ben söylemiyorum, uzmanlar uyarıyor "Ekran karşısında yemeyin, ne kadar yediğinizi anlamazsınız, kilo alırsınız" diye.

Yapmayın lütfen. Bu gereksiz ısrarın bedelini bu çocuklar, hayatları boyunca fazla kilolarla savaşarak ödüyor sonra.



İKİNCİ YIL DAHA AZ YEMESİ GAYET NORMAL ASLINDA...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, iştah konusunun bebeklerde büyüme ve gelişme hızı dönemlere göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekiyor. Yani bazı dönemlerde büyüme hızlı olabilirken, bazı dönemlerde büyüme yavaş oluyor. Bu da doğrudan iştahı etkileyen bir durum.

İlk 1 yıl bebeklerin hızlı büyüme gösterdiği dönem ve bebeğin gıda ihtiyacı da doğal olarak daha fazla oluyor. Keza iştahı da. İkinci yıl ise çocuğun büyümesi ve gelişmesi yavaşlıyor. Bu dönemde daha az yemeye ihtiyaç duyunca da bu durum iştahsızlık gibi algılanabiliyor. Oysa bu gayet normal bir durum ve ortada kaygı duyulacak hiçbir şey yok.

DİŞ GELİYOR OLABİLİR

DİŞ çıkarma dönemleri de çocukların iştahsız olduğu zamanlar. Uzman Doktor Ersin Sarı, "Bebekler için zor bir süreç olduğundan genelde keyifsiz olurlar. Bu dönemde iştahsız olmaları normal karşılanmalıdır. Ek gıdaya başlayan bebeklerde yaşanan alerjik reaksiyonlar da iştahsızlığa sebep olabilir. Bu durumda doktora başvurulabilir" diyor.

UZMANINDAN 8 ÖNERİ

"Ebeveyn olarak size düşen gereksiz kaygılardan sıyrılarak bebeğinizin iştah problemlerini çözebileceğiniz ipuçlarına kulak vermektir" diyen Dr. Ersin Sarı önerilerini şöyle sıralıyor.

1. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, balık ve tahıl çocuğun gelişimi için önemlidir.

Bebek 9 aylık olduktan sonra birlikte yemek masasına oturun, sizinle beraber yemesini sağlayın. Yemeği sofrada yemesini alışkanlık haline getirin.

2. Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı bir odada yedirmeye özen gösterin.

3. Bir öğünde verdiğiniz besini reddettiyse tamamen farklı bir besin deneyin. Onu da reddediyorsa, bir sonraki öğüne kadar herhangi bir besin vermeden bekleyin.

4. Yemek yedirmek için bebeğinize baskı yapmayın.

5. Uyanır uyanmaz bebeğinizi yemek yeme konusunda zorlamayın. Çünkü uyku sonrası bebeklerin iştah düzeyinde azalma olur.

6. Besin değeri yüksek, bebeğinizin seveceği yiyecekleri tercih edin.

7. Sürprizler hazırlayın ve yemekleri çekici hale getirmeye özen gösterin.

8. Öğün düzeniniz olsun. Öğün arasında iştahını kaçıracak şekerli gıdalar vermeyin.