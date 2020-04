Dikkati dağınık çocukla her şey daha zor... Ödev, etkinlik, iletişim... Çocukla konuşurken her cümleyi en az iki kere tekrar etmek zorunda kalanlar eminim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Dikkat dağınıklığı her çocukta hastalık boyutunda değil elbette. Şu da bir gerçek ki, tablet ve telefonla çok fazla haşır neşir olan bu çağın çocuklarının, az veya çok ortak derdi bu... Hafif düzeyde dikkat dağınıklığı için, genellikle çeşitli egzersizler öneriyor uzmanlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay'ın önerisi ise bu çocuklara daha fazla sorumluluk verilmesi yönünde... Dr. Mehmet Ali Talay, konu ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor:



NASIL ANLASILIR?

Ayrıntıları fark edemiyor, ödevlerinde ve yaptığı etkinliklerde basit hatalar yapıyorsa,

● İletişim halindeyken sizi dinlemekte güçlük çekiyorsa

● Art arda verilen basit işleri yapmakta güçlük çekiyorsa,

● Zihnini yoracak işlemler yapmaktan kaçınıyorsa,

● Eşyalarını düzenli olarak kaybediyorsa,

● Unutkanlıkları fazlalaşmışsa,

● Yapması gereken işe başlamakta zorlanıyorsa,

● Çok çabuk sıkılıyor ve başladığı işi yarım bırakıyorsa, dikkat eksikliğinden söz edilebilir.





NELER YAPABİLİRİZ?

● Tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyalar ile geçireceği zamana sınırlamak,

● Yaptığı herhangi bir işi bitirmesi ve sonunu getirmesi için onu yüreklendirmek,

● Dikkatini canlı tutacak aktiviteler yaptırmak,

● Sağlıklı ve dengeli beslendiğinden emin olmak,

● Düzenli uyku alışkanlığı edindirmek,

● Spor veya fiziksel aktivitelere yönlendirmek.



TEDAVİ GEREKTİREBİLİR

Dikkat eksikliği tedavi edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tedavi yöntemi belirlenirken; yaş, cinsiyet ve hastalığın derecesi önem arz etmektedir. Bununla beraber hiperaktivite ile beraber bulunan dikkat dağınıklıkları için daha farklı yöntemler uygulanabilir. Tedavi yöntemlerinden biri ilaç tedavisidir. Çocuklar için ilaçla tedavi daha farklı uygulanabilir. Bazı ilaçlar üç yaşından büyük, bazı ilaçlarsa altı yaşından büyük çocuklar için daha uygundur. İlaçların kullanımıyla beraber çocuklarda ki hiperaktivite sorununun da ortadan kalktığı söylenebilir. İlaçların ciddi bir yan etkisi olduğu görülmemiştir. Nadir de olsa bazı durumlarda kilo kaybı, baş ağrısı ve gerginlik gibi durumlar yaşanabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın